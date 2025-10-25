Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub w sobotę, 25 października. Wydarzenie budzi ogromne emocje, a miejsce uroczystości wzbudziło sensację. Para postawiła na wyjątkową lokalizację – Hotel Drob w Urszulinie, położony w otulinie parku narodowego.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Luksusowe wesele z dala od zgiełku

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili świętować swoje zaślubiny w wyjątkowej scenerii. Hotel Drob, położony w otulinie parku narodowego, zapewnia nie tylko piękne widoki, ale też kameralną atmosferę z dala od zgiełku miast. Wybór padł na to miejsce nieprzypadkowo – właściciele obiektu są prywatnymi znajomymi pary młodej i to oni odpowiadają za organizację uroczystości. Do dyspozycji gości oddano komfortowe pokoje oraz apartamenty, co świadczy o ogromnej dbałości o szczegóły i wygodę uczestników tego wydarzenia.

Hotel całkowicie zamknięty. Komunikat kilka godzin przed ślubem Cichopek i Kurzajewskiego

Zaledwie kilka godzin przed ceremonią ślubną Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, obiekt wydał pilny komunikat. Na profilach w mediach społecznościowych Hotelu Drob pojawiła się wiadomość:

Drodzy Goście, uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę (25.10) Restauracja i Hotel Drob będą nieczynne. Cały obiekt został zarezerwowany na potrzeby wydarzenia prywatnego. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy w niedzielę! - czytamy w komunikacie

Znane nazwiska na liście gości. Kto pojawi się na weselu Cichopek i Kurzajewskiego?

Według medialnych doniesień na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaproszono 140 osób. Lista gości zawiera wiele znanych nazwisk ze świata mediów i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się między innymi Edward Miszczak, Joanna Kurska oraz Ewa Wachowicz.

Według ustaleń Faktu, jako jedni z pierwszych gości na weselu Cichopek i Kurzajewskiego zameldowali się Joanna Kurska oraz Monika Pyrek.

Też już nie możecie się doczekać na zdjęcia ze ślubu dekady? Tymczasem zobaczcie, w jak pięknym miejscu Cichopek i Kurzajewski będą bawić się na swoim weselu!

