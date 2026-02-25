Na ten moment czekają wszyscy fani tanecznego hitu Polsatu. Już w najbliższą niedzielę, 1 marca, rusza 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". Zanim jednak gwiazdy i partnerujący im tancerze oraz tancerki pojawią się na parkiecie, bohaterowie show mają za sobą pełną emocji tajną nocną imprezę, która omal nie zakończyła się kontrowersjami. Wszystko przez jeden szczegół. Paparazzi wszystko uchwycili.

Już w najbliższą niedzielę, 1 marca, studio Polsatu zamieni się nie tylko w istną rewię mody, ale przede wszystkim taneczny, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji konkurs. Znamy już numery par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", które za kilka dni staną w szranki w walce o Kryształową Kulę programu. Zanim jednak to się stanie, uczestnicy najnowszej odsłony tanecznego hitu Polsatu udali się na tajną integracyjną imprezę w centrum Warszawy.

Wybór lokalu nie był przypadkowy. Gwiazdy i tancerze 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tego wieczoru postawili na restaurację jednego z uczestników show, dziennikarza Piotra Kędzierskiego, znajdującą się przy Alejach Ujazdowskich.

Małgorzata Potocka na tajnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Jako pierwsza na miejscu punktualnie zjawiła się Małgorzata Potocka, która jest najstarszą uczestniczką tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już niebawem aktorka będzie wirować na parkiecie Polsatu u boku Mieszka Masłowskiego. Tymczasem niedługo przed rozpoczęciem 18. edycji programu, artystka pojawiła się na integracyjnym spotkaniu w Warszawie, na które przybyła w cieple, puchowej, pikowanej kurtce z kapturem, sięgającej połowy łydek w głębokim niebieskim odcieniu typu indygo.

Kamil Nóżyński na integracyjnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Następnie w restauracji Piotra Kędzierskiego pojawił się Kamil Nóżyński, który w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy z Izabelą Skierską. Tego wieczoru gwiazdor takich hitów, jak "Ślepnąc od świateł" czy "The Old Guard 2", postawił na czarne, wygodne spodnie typu baggy, które zestawił z klasycznymi, ciemnymi sztybletami. Całość stylizacji dopełniła kożuszkowa kurtka typu Après ski w karmelowym kolorze z białym barankiem.

Mateusz Pawłowski złamał zasady tuż przed rozpoczęciem 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Kolejno na miejsce przybył Mateusz Pawłowski, znany doskonale wszystkim ze swojej kultowej roli Kacperka z "Rodzinki.pl". Jak wynika z relacji paparazzi, aktor młodego pokolenia w pośpiechu złamał zasady ruchu drogowego, przechodząc przez pasy na czerwonym świetle.

Na imprezie młody aktor pojawił się w szerokich jeansowych spodniach oraz oversizowej, czarnej, skórzanej bomberce. Towarzyszyli mu ubrana w klasyczny karmelowy płaszcz Klaudia Rąbka, która już niebawem zatańczy z Pawłowskim w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", a także Igor Grobelny, ukochany narzeczony tancerki "Tańca z Gwiazdami", Darii Sytej.

Stefano Terrazzino na tajnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Po latach przerwy, Stefano Terrazino powrócił do "Tańca z Gwiazdami" i to z przytupem. Włoski tancerz już niebawem pojawi się na parkiecie Polsatu u boku swojej wieloletniej przyjaciółki, Emilli Komarnickiej. Zdjęcia i nagrania z ich treningów do programu już są hitem sieci.

Na tajną imprezę gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w restauracji Piotra Kędzierskiego, Stefano Terrazzino przybył w czarnym total looku, stanowiącym kontrast z szarymi sportowymi sneakersami.

Gamou Fall na integracyjnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Na wieczornej integracji gwiazd nie zabrakło także Gamou Fall, który z przytupem dołączył do 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". 34-letni aktor, model i były zawodnik freak‑fightowych walk w ramach Fame MMA przez wielu uznawany jest za jednego z faworytów do Kryształowej Kuli.

Na imprezie Gamou Fall pojawił się w czarnej puchowej, rozpiętej kurtce, którą zestawił z szerokimi jeansowymi spodniami w odcieniu ciemnego denimu, białymi sneakersami oraz białą bluzką. Cały look tylko podkreślił gorący temperament celebryty.

Natsu na integracyjnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Na imprezie pojawiła się też Natsu, uznawana za faworytkę 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Influencerka już wcześniej wygrała inne hitowe show konkurencyjnej stacji, "Królowa Przetrwania", a już niebawem zawalczy o Kryształową Kulę hitowego show Polsatu. Na spotkaniu z pozostałymi uczestnikami Natsu pojawiła się w czarnym total looku z szykownym płaszczem w roli głównej.

Magdalena Boczarska na integracyjnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Choć większość gwiazd tego wieczoru postawiła na stonowane looki, znana z zamiłowania do zabawy modą Magdalena Boczarska zaskoczyła stylizacją. Dresowe spodnie w różowym odcieniu, słynna aktorka zestawiła z wygodnymi białymi sneakersami. Do tego krótki szary wełniany płaszcz i modna balaclava w pistacjowej tonacji.

Piotr Kędzierski na tajnej imprezie gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Podczas tajnej imprezy gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" gospodarz wieczoru, Piotr Kędzierski, w którego restauracji odbyło się spotkanie uczestników show, pojawił się w w klasycznym płaszczu, białej bluzie, czarnych luźnych spodniach i jasnych, sportowych sneakersach. Zobaczcie więcej zdjęć z imprezy gwiazd.

