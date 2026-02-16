Stacja Polsat wreszcie ujawniła kolejność startową par, które już od 1 marca 2026 roku staną do rywalizacji w 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Już sama decyzja o doborze duetów natychmiast wzbudziła wielkie emocje wśród widzów programu. W jakiej kolejności zatańczą? Poznajcie szczegóły.

Oto numery par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" właśnie ogłosiła, z jakimi numerami wystartują uczestnicy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto one:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para nr 4: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para nr 5: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para nr 6: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 11: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Taniec z gwiazdami 18. edycja już od pierwszego odcinka zapowiada się jako jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń sezonu. Tak różnorodna obsada gwarantuje wyjątkowe emocje i nieprzewidywalność na parkiecie. Widzowie będą mogli kibicować zarówno swoim ulubionym celebrytom, jak i znanym tancerzom, którzy od lat podbijają serca publiczności.

Bagi komentuje numery par w "Tańcu z Gwiazdami 18". Chodzi o Tarnowską

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wygrali 17. edycję "Tańca z Gwiazdami". Zdobyli popularność jako duet, a widzowie doszukiwali się między nimi czegoś więcej niż przyjaźni. Influencer nie ukrywa, że będzie pojawiał się również podczas 18. edycji programu, by kibicować Madzi. Jako programowa para nie tylko sięgnęli po "Kryształową Kulę" ale również rozpromowali fakt, że występowali jako "para numer 9". Ta nazwa doczekała się nawet własnego zestawu w McDonald's ("2forU + nr 9" - przyp. red.), z którego zysk, aż 300 tysięcy złotych, został przekazany na cele charytatywne (Stowarzyszenie "Bardziej Kochani").

Okazuje się, że w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Tarnowska znowu będzie startowała z numerem 9. Tym razem partnerował będzie jej Piotr Kędzierski, co Bagi skwitował słowami:

Nie ta edycja, nie ten partner to chociaż numer ten sam :)

Gdzie i kiedy oglądać "Taniec z gwiazdami 18"?

Pierwszy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" Polsat wyemituje już 1 marca 2026 roku o godzinie 19:55. Program tradycyjnie będzie emitowany w niedzielne wieczory, przyciągając przed ekrany rzesze fanów tańca i wielkich emocji.

