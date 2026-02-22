Jasper wyjawił swoje warunki w "Tańcu z gwiazdami". Tego zażądał od produkcji
Kacper "Jasper" Porębski to influencer, który już za moment powalczy nie tylko o sympatię internautów, lecz także telewidzów. Młody twórca przyjął zaproszenie do tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami", a teraz zdradza, jakie warunki postawił produkcji.
Kacper "Jasper" Porębski zdecydował się poszerzyć swoje grono fanów o telewidzów Polsatu, podejmując decyzję o wzięciu udziału w "Tańcu z gwiazdami". Choć w mediach społecznościowych nie brakuje różnorodnych treści związanych z treningami do zbliżających się wielkimi odcinków, to do tej pory influencer nie wspominał nic o warunkach, na których nawiązał współpracę z Polsatem. W ostatnim wywiadzie zdecydował się wyjawić, jakie wymagania postawił produkcji. Teraz powiedział to wprost.
Kacper "Jasper" Porębski zdradza swoje wymagania w "Tańcu z gwiazdami"
Kacper "Jasper" Porębski zasłynął z tworzenie humorystycznych treści wideo w Internecie. Młody twórca zgromadził już prawie 400 tysięcy obserwujących na Instagramie oraz aż 2,8 miliona fanów na TikToku. Oficjalnie wiadomo, że influencer weźmie udział w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", a w jego mediach społecznościowych nie brakuje materiałów relacjonujących przygotowania do tanecznego show. Tym razem zdecydował się jednak zdradzić dotąd skrywany sekret i wyjawić, czego zażądał od produkcji programu.
W najnowszym wywiadzie z Pomponikiem Kacper "Jasper" Porębski podzielił się przed kamerą kilkoma wyznaniami, w tym tym, jakie wymagania postawił przed produkcją "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz wspomniał o życzeniach gwiazd z poprzednich edycji show; Maciej Musiał prosił o stonowane stroje, Julia Żugaj o zakryte kreacje, a Barbara Bursztynowicz o wolniejsze tańce. Młody influencer postanowił zdradzić, jaką prośbę sam wystosował do Polsatu.
Chciałem mieć wszystkie stroje tak błyszczące jak Taylor Swift. Chciałem, żeby wszystko ekstremalnie było w kryształkach, więc zobaczymy, czy to się uda
Produkcja "Tańca z gwiazdami" reaguje na wymaganie Jaspera
Jak sam przyznał młody influencer, wymaganie dotyczące strojów w "Tańcu z gwiazdami" wywołało pełną entuzjazmu reakcję ze strony produkcji telewizyjnego programu.
Są mega szczęśliwi (producenci programu przyp. red.) z tego, bo im brakuje ludzi, którzy chcą mieć kryształki!
Zobacz także:
- Gorodecka dopiero teraz zabrała głos ws. "TzG". Zaczęła mówić o Bagim: "Wiedziałam"
- Kaczorowska o "TzG": "Kibicuję Misiowi". Co na to Rogacewicz?