Nowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami" na antenie Polsatu rozpocznie się w niedzielę, 1 marca. Widzowie już nie mogą doczekać się, aby zobaczyć nowych uczestników w tanecznych popisach, a tymczasem okazuje się, że być może już w pierwszym odcinku będą zmiany. Tego nie było wcześniej! Jak informuje Pudelek, już 1 marca być może jedna z par pożegna się z programem!

Będą zmiany w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" od lat podbija serca widzów, ale ostatnie edycje były prawdziwym hitem i miały rekordową oglądalność. Nowa edycja znów będzie pełna gwiazd, które już teraz elektryzują opinię publiczną i wzbudzają ogromne zainteresowanie, a niekiedy i kontrowersje.

Okazuje się, że stacja Polsat ma poważne plany w związku z tą edycją i jak udało się ustalić Pudelkowi, już w pierwszym odcinku może dojść do zaskakującej zmiany, aby ten sezon był jeszcze bardziej dynamiczny:

Wciąż nie zapadła decyzja w sprawie niedzielnego odcinka. Choć w ostatnich edycjach nikt nie odpadał w pierwszym odcinku, Polsat poważnie zastanawia się na tym, czy jednak tego nie zmienić. W poprzedniej edycji widzowie narzekali na to, że za rzadko wypadają pary, bo było dużo odcinków, w których nie odpadał nikt, a potem leciały dwie pary. Chcą, żeby w tej edycji było dynamicznej - powiedziała dla Pudelka osoba z produkcji.

Edward Miszczak pojawił się na treningach uczestników "Tańca z Gwiazdami"

W ostatnim tygodniu przed premierą na salach treningowych miał pojawić się osobiście Edward Miszczak. Członek ekipy produkcyjnej podkreśla, że dyrektor programowy był zachwycony poziomem przygotowania par. Odwiedził każdą parę i oceniał ich postępy.

Atmosfera bardzo dobra, wszyscy (poza Kędzierskim) dobrze radzą sobie na parkiecie. W ubiegłym tygodniu na treningach odwiedził ich Miszczak. Zachwycony poziomem, powiedział, że trzyma za nich kciuki. Był na treningu u każdej pary. Fabijański jest bardzo zaangażowany, trenuje non stop i radzi sobie znakomicie. Boczarska chętnie integruje się z pozostałymi uczestnikami. Nie ma na razie żadnych dram, romansów, większych konfliktów. - dodaje informator Pudelka

Co więcej, informato Pudelka nawiązał też do poprzedniej edycji i podkreślił, że tym razem wszyscy uczestnicy i tancerze tworzą zgraną grupę:

Jest inaczej niż w poprzedniej edycji, bo Kaczorowska i Rogacewicz wprowadzali nerwową atmosferę i izolowali się od grupy. Teraz raczej wszyscy trzymają się razem - padło porównanie do poprzedniej edycji.

Też nie mozecie się już doczekać pierwszego odcinka nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami"! Kto z kim zatańczy?, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

