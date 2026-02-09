Po tym, co zrobił Fall na treningu do "TZG", Żudziewicz aż "wyskoczyła z kapci". Nagranie trafiło do sieci
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz będą walczyć razem o Kryształową Kulę 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Jak wiadomo, Żudziewicz to naprawdę bardzo wymagająca trenerka, którą ciężko zaskoczyć, jednak jej gwieździe to się udało! Wszystko wydarzyło się podczas ostatniego treningu.
Już 1 marca 2026 roku startuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Na najsłynniejszym parkiecie w Polsce znów pojawi się 12 par, które co tydzień będą dostarczać widzom niezapomnianych emocji. I czyżby w gronie faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli szybko pojawiŁ się Gamou Fall? Hanna Żudziewicz nie może wyjść z podziwu po tym, co aktor zrobił na ostatnim treningu.
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w "Tańcu z gwiazdami"
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - podobnie jak pozostałe gwiazdy 18. edycji "Tańca z gwiazdami" - już rozpoczęli taneczne treningi do programu. I choć to dopiero początek ich wspólnej drogi, wszystko wskazuje na to, że Gamou ma naprawdę wielki talent taneczny.
Właśnie na InstaStories aktora pojawiło się nagranie, na którym to wymagająca trenerka - Hanna Żudziewicz - bardzo chwali swojego tanecznego partnera. Takie słowa z jej ust nie padają zbyt często, co nawet sama przyznała na nagraniu.
Słuchajcie, ja powiedziałam, że jak ja już chwalę, to musi być już naprawdę. I powiem Wam, że to, co przed chwilą zatańczył... No... z kapci prawie wyskoczyłam! Dobrze było. Tylko teraz to trzeba po całości, wiecie. Nie będę tak za bardzo chwaliła, ale ten kawałeczek to był taki Ci powiem...
Już nie możemy się doczekać na ich występy w programie! Wszystko wskazuje na to, że będzie co oglądać!
Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?
Oprócz Gamou Falla i Hanny Żudziewicz, na parkiecie 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat pojawią się:
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Natsu i Wojciech Kucina
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Iza Miko i Albert Kosiński
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Za kogo będziecie trzymać kciuki?
Zobacz także: