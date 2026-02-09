Już 1 marca 2026 roku startuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Na najsłynniejszym parkiecie w Polsce znów pojawi się 12 par, które co tydzień będą dostarczać widzom niezapomnianych emocji. I czyżby w gronie faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli szybko pojawiŁ się Gamou Fall? Hanna Żudziewicz nie może wyjść z podziwu po tym, co aktor zrobił na ostatnim treningu.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w "Tańcu z gwiazdami"

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - podobnie jak pozostałe gwiazdy 18. edycji "Tańca z gwiazdami" - już rozpoczęli taneczne treningi do programu. I choć to dopiero początek ich wspólnej drogi, wszystko wskazuje na to, że Gamou ma naprawdę wielki talent taneczny.

Właśnie na InstaStories aktora pojawiło się nagranie, na którym to wymagająca trenerka - Hanna Żudziewicz - bardzo chwali swojego tanecznego partnera. Takie słowa z jej ust nie padają zbyt często, co nawet sama przyznała na nagraniu.

Słuchajcie, ja powiedziałam, że jak ja już chwalę, to musi być już naprawdę. I powiem Wam, że to, co przed chwilą zatańczył... No... z kapci prawie wyskoczyłam! Dobrze było. Tylko teraz to trzeba po całości, wiecie. Nie będę tak za bardzo chwaliła, ale ten kawałeczek to był taki Ci powiem... - przekazała Hanna Żudziewicz, kiwając przy tym głową z uznaniem

Już nie możemy się doczekać na ich występy w programie! Wszystko wskazuje na to, że będzie co oglądać!

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Oprócz Gamou Falla i Hanny Żudziewicz, na parkiecie 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat pojawią się:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Natsu i Wojciech Kucina

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Iza Miko i Albert Kosiński

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Za kogo będziecie trzymać kciuki?

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz na treningu do "Tańca z gwiazdami"/Fot. Instagram gamoufall

