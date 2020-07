Taco Hemingway i Iga Lis przyłapani w centrum Warszawy. Iga postawiła na najmodniejsze spodnie sezonu

Taco Hemingway i Iga Lis zostali przyłapani w sobotnie popołudnie przez fotoreporterów w centrum Warszawy. Zakochana w sobie para starała się nie zwracać na siebie uwagi - zarówno Filip, jak i Iga mieli na sobie maseczki, jednak i tak nie udało im się umknąć paparazzi. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim stylizacja Igi, która postawiła na kilka totalnych hitów - na co dokładnie?

Iga Lis założyła hitowe skórzane spodnie, które już od kilku miesięcy są jednym z najgorętszych trendów. W skórzanych spodniach zakochała się do tej pory m.in. Anna Mucha, Julia Wieniawa czy Kim Kardashian. Czarne skórzane spodnie opanowały również Instagram - wszystkie influencerki na całym świecie mają je w swojej szafie.

Iga Lis do całości dobrała krótką kraciastą marynarkę ze złotymi guzikami oraz najbardziej uniwersalne buty na świecie - białe trampki marki Converse.

Iga Lis całość uzupełniła swój look czarną torebką. Klasyczny look sprawdzi się zawsze! Iga to udowodniłą kolejny raz.