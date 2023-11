Taco Hemingway jest jednym z najpopularniejszych muzyków młodego pokolenia. Jednak nie należy do gwiazd, które pojawiają się na okładkach gazet i bywają regularnie w modnych restauracjach. Rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale teraz zdecydował się odejść od tej reguły i szczerze opowiedział o swoim rodzinnym domu autorom książki "To nie jest hip-hop. Rozmowy 2".

Taco Hemingway o swojej mamie!

Filip Szcześniak, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Taco, to jeden z raperów, który może pochwalić się ogromnym sukcesem. Bilety na jego koncerty zostają natychmiast wyprzedane. Okazuje się, że mimo popularności nadal jest skromnym chłopakiem, który najlepiej czuje się w domu:

Po prostu lubię siedzieć w domu. Zawsze byłem internetowo-komputerowym dzieciakiem. Moi rodzice też są domatorami i są z tego powodu bardzo dumni. Mama zawsze pilnie się uczyła i była niezwykle sumienna, pracowita. Przy każdej okazji powtarza, że nigdy w życiu nie imprezowała - zdradził muzyk w rozmowie z Jackiem Balińskim i Bartkiem Strowskim.

Jego mama mieszka w Brukseli, gdzie pracuje w korporacji, a tata w Hiszpanii. Taco zdaje sobie sprawę, że umiejętność pisania odziedziczył własnie po mamie:

Jeszcze na studiach zaliczyła przelotny romans z dziennikarstwem. Ma świetne pióro! Czasem zdarza mi się zerknąć do jej starych tekstów i zastanawiam się, jak potoczyłoby się jej życie, gdyby zdecydowała się pójść tą drogą. Zaczynała jako sekretarka, ale zaszła bardzo wysoko w korporacyjnych strukturach. Jest dyrektorem HR-u. Zrobiła sporą karierę w biznesie, ale każdy awans oznaczał dla niej przeprowadzkę w coraz to dalsze miejsca.

Jak zmienił Taco Hemingway'a związek z Igą Lis?

Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa spotyka się z raperem prawie od 2 lat. O swoim związku nie mówią w mediach, a ich wspólne zdjęcia to zazwyczaj te - zrobione przez paparazzi. Są młodzi, skupieni na swoich karierach i nauce, nie mają parcia na szkło i zdecydowanie nie zobaczymy ich na ściankach. Okazuje się jednak, że Iga Lis ma duży wpływ na swojego chłopka. Taco przyznaje, że to dzięki niej zaczął wychodzić do ludzi i coraz lepiej się z tym czuje:

Gdy już osiągnąłem pewien stopień popularności, niemal w ogóle przestałem opuszczać mieszkanie. Od jakiegoś czasu jednak staram się zmieniać moje nawyki, w czym bardzo pomaga mi dziewczyna. - powiedział Taco Hemingway książki "To nie jest hip-hop. Rozmowy 2".

Początkowo ich związek wzbudzał ogromne kontrowersje i niewiele osób wierzyło, że przetrwa choćby rok, ale wszystko wskazuje na to, że para idealnie do siebie pasuje.

Jeszcze do niedawna nie chciało mi się wyjść do restauracji i do kina, skoro mogę sobie coś zamówić i odpalić Netfliksa. Na szczęście coraz bardziej rozumiem, że człowiek jest istotą społeczną. W Londynie bardzo dużo pracuję w domu, ale dostrzegam już, że choćby wyjście do sklepu spożywczego czy uśmiech drugiej osoby dobrze wpływają na zdrowie psychiczne. - dodaje muzyk.

