1907 odcinek "M jak miłość", w którym umiera Franka Zduńska, z pewnością na zawsze zapadnie w pamięci fanów serialu. Ostatnia odsłona produkcji wywołała ogromne poruszenie i łzy widzów, którzy są wstrząśnięci śmiercią uwielbianej bohaterki. Teraz do sieci trafiła wyjątkowa scena, w której Paweł Zduński dowiaduje się, że jego żona nie żyje.

Śmierć Franki w "M jak miłość". Przejmujący fragment serialu trafił do sieci

Serial "M jak miłość" zadebiutował na antenie TVP w 2000 roku. Widzowie od razu pokochali bohaterów produkcji i od ponad 25 lat śledzą ich losy. W serialu nie brakuje drmatycznych zwrotów akcji i poruszających scen, a jedną z nich fani zobaczyli w 1907 odcinku "M jak miłość". To właśnie wtedy serialowa Franka Zduńska (w tej roli Dominika Kachlik) umarła po pęknięciu tętniaka aorty. Śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła fanami.

Tuż po emisji najnowszego odcinka produkcja opublikowała na Instagramie przejmujący fragment serialu. Tak Paweł Zduński (Rafał Mroczek) dowiedział się o śmierci Franki. Ta scena porusza do głębi.

Fani "M jak miłość" nie ukrywają smutku po śmierci serialowej Franki

Śmierć Franki w "M jak miłość" poruszyła wszystkich. Pod nagraniem sceny, w której lekarz informuje o śmierci uwielbianej bohaterki, od razu posypały się komentarze.

Pękło mi serce, bardzo lubiłam Frankę, będę tęsknić

Jeden z tych najsmutniejszych odcinków w całym serialu

Rola Franki zagrana idealnie w tym odcinku….tez jej wzrok, to spojrzenie… jak spotkanie ze śmiercią… aż ciarki przechodziły człowieka…. komentują fani.

Dominika Kachlik żegna się z rolą w "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" do samego końca wierzyli i mieli nadzieję, że serialowa Franka jednak nie umrze, a Dominika Kachlik dalej będzie występować w produkcji. Niestety, dziś wiemy już, że tak się nie stanie. Wczoraj wieczorem Dominika Kachlik przerwała milczenie po śmierci Franki w "M jak miłość" i ogłosiła, że znika z serialu.

(...) uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej wyznała Dominika Kachlik.

Zobaczcie scenę, w której Paweł Zduński dowiaduje się o śmierci Franki. Trudno powstrzymać łzy.

