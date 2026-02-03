Dziś wieczorem z pewnością wszyscy fani "M jak miłość" przeżywali ogromne emocje. To właśnie w najnowszej odsłonie serialu doszło do ogromnego dramatu w rodzinie Zduńskim. Serialowa Franka zmarła po pęknięciu tętniaka aorty. Po zakończeniu emisji hitu TVP Dominika Kachlik, która grała Frankę, zwrócia się do fanów produkcji.

Śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła fanami serialu

Niestety, to już pewne. Serialowa Franka z "M jak miłość" nie żyje. Dziś wieczorem widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczyli jeden z najbardziej poruszających odcinków "M jak miłość", w którym umiera żona Pawła Zduńskiego (w tej roli Rafał Mroczek). Odejście uwielbianej przez widzów bohaterki wstrząsnęło fanami serialu. Na Instagramie, gdzie pojawiły się fragmenty z ostatnimi chwilami Franki, posypały się komentarze. Fani nie ukrywają wzruszenia i emocji.

Ciężko się to ogląda, jak się wie, że to jej ostatnie minuty. Zawsze będzie jej brakować

Nie mogę uwierzyć, płakałam cały odcinek piszą fani.

Dominika Kachlik zabrała głos ws. odejścia z "M jak miłość"

Tuż po emisji najnowszego odcinka "M jak miłość" Dominika Kachlik zwróciła się do fanów serialu. Na filmiku, który nagrała kilka godzin wcześniej podziękowała za wsparcie i zaangażowanie.

Przede wszystkim chciałabym bardzo, bardzo mocno podziękować wam, fanom serialu ''M jak miłość'', fanom mojej postaci, czyli Franki. Chciałam wam podziękować za wasze zaangażowanie, za mnóstwo wiadomości, które do mnie piszecie, za przemiłe komentarze. Wiem, że bardzo przeżywacie ten finał smutny, ale myślę sobie, że to dobrze i podziwiam to jak jesteście zaangażowani bo to świadczy o waszej empatii i że dajecie sobie przestrzeń, prawo do takich emocji. To jest po prostu ludzkie i potrzebne, dziękuję wam za to. wyznała Dominika Kachlik.

Po chwili aktorka zaapelowała do widzów, aby nie obwiniali produkcji za zakończenie wątku Franki w serialu. Dominika Kachlik wyznała, że sama podjęła decyzję o odejściu z "M jak miłość".

Nie obwiniajcie produkcji, nie strzelajcie w produkcję w komentarzach bo to jest absolutnie wszystko moja wina - ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej. Dzisiaj był pożegnalny odcinek z moją Franką.

Zobaczcie sami to nagranie i posłuchajcie, co jeszcze powiedziała Dominika Kachlik.

