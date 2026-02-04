W najnowszym odcinku serialu "M jak miłość" doszło do dramatycznego zwrotu akcji. Bohaterka Franka, grana przez Dominikę Kachlik, zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka. Jej głośno zapowiadana śmierć od tygodni budziła szereg skrajnych emocji. Sama aktorka zdążyła już zabrać głos w tej sprawie. Po północy pojawił się także wpis produkcji.

Produkcja "M jak miłość" opublikowała to nocą

Śmierć Franki w "M jak miłość" nie tylko zaskoczyła, ale też głęboko poruszyła fanów serialu. Wielu z nich wyrażało swoje emocje w komentarzach w mediach społecznościowych, gdzie dominowały głosy smutku, ale i wdzięczności za stworzenie tak wyjątkowej postaci.

Odejście Dominiki Kachlik z serialu rodzi pytania o przyszłość fabuły. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że twórcy serialu będą musieli przeorganizować losy pozostałych bohaterów. Póki co nieznane są dokładne plany produkcji. Nie ulega jednak wątpliwości, że śmierć Franki wywołała również spore emocje wśród twórców.

Po północy, niedługo po emisji odcinka "M jak miłość", na instagramowym profilu serialu pojawiły się ujęcia z wspomnianego epizodu. Na jednym z kafelków możemy przeczytać:

Tak trudno znaleźć odpowiednie słowa...

Na kolejnym z kolei widnieje:

Śnij swoje najpiękniejsze sny Franeczko

Dominika Kachlik o odejściu z serialu

Tuż po emisji odcinka, Dominika Kachlik opublikowała nagranie na Instagramie, w którym odniosła się do śmierci swojej bohaterki. Zaznaczyła, że decyzja o odejściu z serialu była jej w pełni świadomym wyborem.

Nie obwiniajcie produkcji, nie strzelajcie w produkcję w komentarzach bo to jest absolutnie wszystko moja wina - ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej

Rafał Mroczek opublikował to tuż przed odcinkiem "M jak miłość"

Kilka chwil przed emisją tragicznego odcinka "M jak miłość", w którym zobaczyliśmy śmierć Franki, Rafał Mroczek, czyli serialowy mąż Dominiki Kachlik, odezwał się na Instagramie. Nie tylko zapowiedział, że zamierza oglądać pełen emocji epizod, ale i zwrócił się wprost do koleżanki po fachu.

To już za chwilę zaczyna się najważniejszy odcinek serialu w tym sezonie. Dominika Kachlik mam nadzieję, że oglądasz. Ja za chwilę siadam przed telewizorem z chipsami i włączam mój serial ''M jak miłość''

Będziecie tęsknić za postacią Franki?

Produkcja opublikowała to po odcinku "M jak miłość", fot. Instagram/mjakmilosc.official

Rafał Mroczek opublikował to przed odcinkiem "M jak miłość", fot. Instagram/rafalmroczek

