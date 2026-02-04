Widzowie „M jak miłość” w odcinku 1907 byli świadkami tragedii, która wstrząsnęła rodziną Mostowiaków. Franka, żona Pawła Zduńskiego, zmarła na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka aorty. Pomimo starań lekarzy nie udało się uratować jej życia. Przed operacją Franka przeczuwała, że może się już nie obudzić. Jej obawy niestety się potwierdziły, pozostawiając Pawła i ich syna Antosia w głębokim żalu.

"M jak miłość": Zmarła Franka pojawi się we śnie Marysi w 1908 odcinku

Następstwa śmierci Franki w "M jak miłość" będą widoczne w 1908 odcinku serialu, który zostanie wyemitowany 9 lutego 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. W tym właśnie odcinku dojdzie do nieoczekiwanego i poruszającego wydarzenia - Franka powróci, by spotkać się z Marysią, matką Pawła, w jej śnie. Chociaż nie będzie to spotkanie w rzeczywistości, to emocje i tak będą ogromne.

"M jak miłość": Przejmująca prośba Franki

Jak informuje światseriali.interia.pl, we śnie Franka zwróci się do Marysi z błagalną prośbą o opiekę nad jej synkiem Antosiem. To będzie niezwykle emocjonalna scena, w której zmarła bohaterka powie:

Obiecaj mi, że jeśli kiedyś... gdyby coś mi się stało, to... zaopiekujesz się Antosiem. Ty, właśnie ty... Możesz mi obiecać... (...) Mamo, proszę, zaopiekuj się nim... Wiem, że nikt nie zajmie się nim tak jak ty... - przekaże Franka

Sen Marysi okaże się proroczy. Nocą, tuż po przebudzeniu, kobieta zobaczy światła samochodu Pawła, który pod osłoną ciemności przynosi fotelik z małym Antosiem i prosi matkę, by zaopiekowała się chłopcem. Następnie odchodzi, pogrążony w żałobie i bezsilności, nie zostawiając żadnych wyjaśnień. Ten gest ukazuje dramatyczny stan emocjonalny Pawła, który nie jest w stanie poradzić sobie ze stratą ukochanej żony.

Odcinek 1908 serialu „M jak miłość” nie pozostawi widzów obojętnymi. Powrót Franki we śnie, przejmująca prośba o opiekę nad dzieckiem i dramat Pawła to wydarzenia, które z pewnością doprowadzą wielu widzów do łez.

Fot. Mat. Pras. TVP

Zobacz także: