Gwiazdy też kiedyś były dziećmi - to nie odkrycie. I często całkiem normalnymi. Wbrew nawet najbardziej wykręconemu wizerunkowi, jaki prezentują aktualnie. Przykładem może być Lady Gaga. Jako kilkulatka wyglądała zwyczajnie. A nawet uroczo.

Reklama

Przeczytaj więcej o Lady Gadze

Kto by pomyślał, że po upływie kilkunastu lat, zacznie farbować włosy na dziwne kolory, chodzić na co dzięń w ubraniach scenicznych i lateksowych botkach o wysokości niczym szczudła. Będąc przy tym idolką nastolatek! A jednak... Nie wiadomo, co z kogo wyrośnie!

Reklama

Zobaczcie same: