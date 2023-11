To było najważniejsze w tacie, że do końca zachował w sobie dziecko, nie rozumiane jako coś nieodpowiedzialnego bo był najodpowiedzialniejszym człowiekiem jakiego znałem, tylko właśnie tą ciekawość świata, takie dziecięce lubienie ludzi... To co czyniło go dobrym dziennikarzem to, było to że był dobrym człowiekiem przede wszystkim. Jeździł po całej Polsce, nie ważne było czy jest to mała szkoła 500 kilometrów stąd, czy jakiś zakład karny. Tata po prostu lubił spotykać ludzi i z nimi rozmawiać. Jego poczucie humoru... tego będzie najbardziej brakowało. Będzie mi brakowało jego dowcipów i jego ciepła- mówił wzruszony syn Grzegorza Miecugowa.