Pogrzeb Grzegorza Miecugowa. Wybitny dziennikarz zmarł 26 sierpnia. Od lat walczył z chorobą nowotworową. Miał 61 lat.

Ceremonia odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Żegnały go prawdziwe tłumy, bliscy i przyjaciele, m.in. Grażyna Torbicka, Anna Kalczyńska, Tomasz Lis, Piotr Kraśko, Anita Werner, Kinga Rusin, Marta Kuligowska, Grzegorz Markowski, Maciej Stuhr, Kamil Durczok.

Podczas mszy przemówił Tomasz Sianecki, który prowadził wraz z Grzegorzem Miecugowem „Szkło kontaktowe”. Był bardzo wzruszony:

Grzegorz to ponad 30 lat mojego życia. ... Adam Pieczyński nas wyznaczył do "Szkła kontaktowego". Wspólna praca, wspólne wyjazdy. Ostatnie nasze kontakty nie były takie jak powinny być. Nie wiadomo o co poszło. Jak są dwa zakapiory, to żaden pierwszy ręki nie wyciągnie. W ostatnich chwilach udało nam się nawiązać cienką więź. To było za późno. Cześć Grzegorzu!

Głos zabrał również Edward Miszczak:

Podczas ceremonii przemówił również syn Grzegorza Miecugowa, Krzysztof:

Lubił żartować, ale lubił też zaskakiwać. To było najważniejsze w tacie, że do końca zachował w sobie dziecko. Tym, co czyniło go dobrym dziennikarzem, było to, że był dobrym człowiekiem. Lubił spotykać ludzi, lubił z nimi rozmawiać. Będzie mi brakowało jego dowcipów i jego ciepła. Najlepiej o tacie mówią historie z jego życia. Po raz ostatni mówię: cześć tatuś, do zobaczenia.