Dariusz Krupa zadzwonił do syna. Zdradził, co powiedział Allanowi: "Rozumiem, że może być na mnie zły"

Ostatnie tygodnie były dla Edyty Górniak i jej syna, 12-letniego Allana wyjątkowo trudne. Ojciec chłopca, Dariusz K., został skazany na siedem lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za to, że będąc pod wpływem narkotyków, śmiertelnie potrącił na pasach kobietę . Dodatkowo rodzice byłego męża Górniak wystąpili do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukiem. Jak donosi najnowsze "Party", dziadkowie mieli ustalone dni spotkań z Allanem, ale po przeprowadzce Edyty do Krakowa, przeszkodą w spędzaniu czasu z wnukiem była dla nich m.in. odległość. Ale informator magazynu rzuca zupełnie inne światło na tą sprawę! Zanim Edyta i jej syn przeprowadzili się do Krakowa, zdarzało się, że dziadkowie łamali zasady porozumienia i przychodzili niezapowiedziani do szkoły Allana albo przed dom, gdzie mieszkał - zdradził "Party" znajomy gwiazdy. Teraz Wiesława i Tadeusz Krupowie domagają się częstszych spotkań z Allanem. Podobno chcieliby także, aby chłopiec odwiedzał tatę w więzieniu , na co z kolei nie chce się zgodzić Edyta Górniak ! Dlaczego? Odkąd Dariusz K . trafił do więzienia chłopiec jest pod stałą opieką psychologa i, zdaniem specjalisty, nie jest jeszcze na takie widzenia gotowy. Poza tym, jeszcze przez rok - do 13. roku życia chłopca kluczowe decyzje podejmuje za niego matka. Kiedy sąd wyda wyrok? Nie wiadomo, ale Edyta Górniak nie zamierza odpuścić, bo chce chronić Allana: Będę walczyć o jego spokój, dobro, uśmiech i edukację. Beztroskie dzieciństwo zostało mu już niestety odebrane - zapowiada w rozmowie z "Party" artystka. Przeczytaj także: Edyta Górniak o zmianach w swoim życiu Edyta Górniak walczy w sądzie z byłymi teściami Dariusz Krupa został skazany na siedem lat więzienia. Edyta Górniak i Allan Krupa mieszkają teraz w Krakowie.