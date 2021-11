Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski uczą się pierwszego tańca. Pokazali nagranie z treningu! 

Sylwia Przybysz (21 l.) i Jan Dąbrowski (22 l.) spodziewają się dziecka. Już za kilka miesięcy na świecie pojawi się ich pierwsze maleństwo! Początkowo Sylwia nie chciała zdradzać, że jest w ciąży, ale kiedy już to oznajmiła światu - tuż po swoich 21. urodzinach, postanowiła dzielić się momentami z tego ważnego okresu jej życia z fanami. Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostaną rodzicami! Czy to za wcześnie? Zobacz, co mówi Magda Bereda! Sylwia pokazała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w pomarańczowej opiętej sukience. Na zdjęciu widać dokładnie, że brzuszek jest już naprawdę duży i Sylwia nie zamierza go ukrywać! Jedyna taka miłość - napisała Sylwia pod zdjęciem. Fani są zachwyceni i z niecierpliwością czekają na narodziny jej pierwszego dziecka. Jak myślicie, będzie chłopiec czy dziewczynka? Zobacz także: Przyszłe mamy podkreśliły ciążowe brzuszki na Flesz Fashion Night! Jak wyglądały gwiazdy w ciąży? Wśród nich Sylwia Przybysz Sylwia Przybysz czule łapie się za brzuszek. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Sylwia Przybysz (@sylwiaprzybysz) Wrz 16, 2019 o 10:45 PDT Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się dziecka. Jak para się poznała? To piękna historia. Sylwia wstawiła swoje covery na YouTube’a, przeglądałem go i znalazłem Sylwię i napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie piosenki „Miłość rośnie wokół nas”. Nagrała ze mną piosenkę i tak się poznaliśmy - powiedział Jan w "Pytaniu na...