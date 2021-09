Jan Dąbrowski przeszedł wielką metamorfozę! Schudł i pokazał muskulaturę

Jan Dąbrowski trzymał fanów w niepewności bardzo długo! Kilka dni temu Youtuber ogłosił, że przefarbował włosy. Przez kolejne dni wrzucał zdjęcia na Instagrama, na których zasłaniał nową fryzurę, a jego wielbiciele zastanawiali się, na jaki kolor postawił. Teraz wszystko jasne. Zobaczcie, jak dziś wygląda Jasiek! Jan Dąbrowski zmienił kolor włosów Janek zdecydował się na zmianę, ponieważ chciał zaszaleć jeszcze przed narodzinami dziecka. Przypomnijmy - wkrótce on i Sylwia Przybysz zostaną rodzicami ! A ponieważ youtuber i prowadzący "The Voice Kids" nie jest wielkim fanem tatuaży, zdecydował się na zmianę koloru włosów (zawsze można wrócić do poprzedniego). Wybrał... purpurowy! Większość uważała, że zdecyduje się na blond, Jasiek postanowił jednak zaskoczyć wszystkich! Jak zareagowała Sysia? Ja się na jasny nastawiłam. Cały dzień w błędzie - powiedziała na filmiku nagranym przez Janka z całego przebiegu tej metamorfozy! Jak Janek czuje się po zmianie? To moja pierwsza, większa zmiana wizualna - wcześniej próbowałem zapuszczać wąsa, ale niestety szło to topornie. Nie ukrywam, że bardzo się stresowałem przy farbowaniu włosów, jak to będzie - czy moi widzowie nie będą na mnie krzyczeć, czy Sylwii się spodoba, no i czy ja sam, będę z uśmiechem patrzeć w lustro. Finalnie wyszło cudownie - czuję się we włosach fenomenalnie, jakbym dostał kopa do robienia nowych, cudownych rzeczy - mówi w rozmowie z Party.pl W przyszłości Jasiek myśli o kolejnych zmianach, choć na razie wstrzyma się do narodzin dziecka. Jednak potem znów zaskoczy: Jak na razie stopuję ze zmianami, ponieważ ta największa czeka mnie pod koniec stycznia - zostanę ojcem. Chciałbym w przyszłości zrobić sobie tatuaż, ale wolę do tej decyzji dojrzeć i dokładnie ją przemyśleć, a...