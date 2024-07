Sylwia Grzeszczak i Liber praktycznie nigdy nie pokazują się razem na imprezach, a tym bardziej nie opowiadają o swoim związku w mediach. To własnie dlatego wiele emocji wzbudził ich pocałunek na gali rozdania TeleKamer, kiedy wokalistka zdobyła główną nagrodę w swojej kategorii.



Małżeństwo to jest owiane wielką tajemnicą, a o ich ślubie dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. Sylwia Grzeszczak rzadko pozuje też na ściankach i pojawia się na okładkach. Dlatego sporym zaskoczeniem jest pojawienie się jej na okładce magazynu Cosmopolitan. Artystka wygląda jak seksowna kowbojka w krótkich szortach i koszuli. Do tego kapelusz z dużym rondem i rozpuszczone włosy. Zdjęcie jest iście wiosenne i sprawia, że powoli możemy poczuć nadchodzące słoneczne dni.

Jak Wam się podoba?

