Sylwia Bomba w pierwszej rozmowie po śmierci Jacka Ochmana: "Zadzwoniłam do niego tydzień przed" 

Sylwia Bomba udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci Jacka Ochmana. Od ich rozstania do chwili jego śmierci minęło 16 miesięcy. Sylwia Bomba nie miała kontaktu z partnerem na długo przed jego śmiercią, chociaż próbowała to zmienić:

Sylwia Bomba nie kryjąc łez, opowiedziała o pogrzebie ojca Antosi i zdementowała plotki, według których miała nawet nie wejść do kościoła:

Poznajcie szczegóły najtrudniejszej rozmowy w życiu Sylwii Bomby.

Śmierć byłego partnera Sylwii Bomby wstrząsnęła światem mediów. Jacek Ochman zmarł mając zaledwie 51 lat, pozostawiając pogrążone w żałobie dzieci. Na razie Sylwia Bomba zdecydowała, że nie będzie informować córki o śmierci taty. Jej decyzja była szeroko komentowana w sieci, podobnie jak plotki, że miała nie wejść do kościoła podczas mszy żałobnej poświęconej jej byłemu partnerowi. W intymnej rozmowie z Filipem Borowiakiem dla WP Gwiazdy, Sylwia Bomba po raz pierwszy opowiedziała o śmierci byłego partnera i zdementowała krzywdzące plotki:

Weszłam do kościoła, to jest oszustwo! Zaraz będziemy to prostować. Media napisały, że ja nie podeszłam do rodziny. Ja nie byłam z tatą Antosi 16 miesięcy, więc podeszła do mnie osoba z bliskiego grona jego rodziny i powiedziała „Chodź do nas”. Tam siedziała jego mama, syn, siedzieli na środku. Ja sobie nie wyobrażałam, że mogę tam siedzieć, to by było nieuczciwe.