Sylwia Bomba nie powiedziała córce o śmierci ojca. "Po konsultacji z psychologiem..."

Sylwia Bomba pochwaliła się wakacyjnymi zdjęciami partnera. Jak sama określiła - "Słoneczny patrol"! Jacek, ukochany gwiazdy TTV, nie jest aktywny w mediach społecznościowych, ale często gości na profilu Sylwii. Internautki są zachwycone, ale show kradnie również mała Antosia! Tylko spójrzcie, jaka jest wysportowana, a ma zaledwie 1,5 roku! Zobacz także: Sylwia Bomba zdradziła, o co najczęściej sprzecza się z partnerem. Spodziewalibyście się tego? Sylwia Bomba chwali się przystojnym partnerem Sylwia Bomba z " Gogglebox. Przed telewizorem " od wielu lat tworzy udany związek ze swoim partnerem Jackiem. Początek znajomości mógłby spokojnie być fragmentem dobrego filmu o miłości! Gwiazda TTV w jednym z wywiadów przyznała, że mąż zauważył ją w centrum handlowym i zaprosił na kawę. Sylwię i Jacka dzieli różnica 14 lat, jednak dogadują się doskonale! Dziś są szczęśliwymi rodzicami Antosi, z którą właśnie spędzają rodzinne wakacje nad jeziorem. Sylwia Bomba pokazała rozczulające zdjęcia męża, opiekującego się małą Antosią. Upałów ciąg dalszy... ☀️ Zmieniliśmy akwen. Tata słoneczny patrol czuwa 🤣 A Wy jak radzicie sobie z ta pogodą? 🙈 - napisała na Instagramie Internautki nie przeszły obojętnie obok ukochanego Sylwii: Przystojny ten tata😉😂😉😂 Jednak prawdziwą furorę zrobiła Antosia, która pozowała do zdjęcia niemalże w szpagacie! - Tosia to moja faworytka gwiazdeczka⭐ instagramu ❤❤❤❤❤ - Mała Bomba uczy się robić szpagat 😘❤️🔥 - Mała Bomba umie szpagat - poprawiła fankę Sylwia Jesteśmy pod wrażeniem formy! Ale nie mogłoby być inaczej, mając rodziców uwielbiających sport! Myślicie, że za kilka lat Antosia nas zaskoczy jeszcze...