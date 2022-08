Sylwia Bomba wzięła udział w pogrzebie Jacka Ochmana. Zdradziła, co w tym czasie robiła Antosia

Sylwia Bomba i Jacek Ochman rozstali się w 2021 roku. Gwiazda "Gogglebox" nie komentowała szczegółów rozstania, ze względu na dobro 3-letniej córki Antoniny. Nie było jednak tajemnicą, że wiele wycierpiała się w tej relacji. W mediach pojawiła się właśnie tragiczna informacja o śmierci byłego partnera Sylwii Bomby. Jacek Ochman zmarł 26 lipca. Nie żyje były partner Sylwii Bomby. Jakie były przyczyny śmierci? Były partner Sylwii Bomby nie żyje. Tragiczną wiadomość o śmierci Jacka Ochmana przekazał Pudelek.pl. powołując się na swoje źródło. Ojciec dziecka Sylwii Bomby zmarł 26 lipca 2022 roku o godzinie 19:00. Nieoficjalnie poinformowano, że przyczyną jego śmierci mógł być alkohol: Zmarł wczoraj o 19:00. Przyczyną śmierci był najpewniej alkohol. Walczył z alkoholizmem od wielu lat. W trakcie trwania związku Sylwia wielokrotnie próbowała go wyciągać z nałogu. Wysyłała go na odwyki. Z dalszych informacji wynika, że były partner Sylwii Bomby miał nie utrzymywać kontaktu z córką przez ostatnie trzy miesiące: Niestety od trzech miesięcy Jacek nie miał już żadnego kontaktu z córką - podaje źródło Pudelka. Sylwia Bombie oraz wszystkim bliskim Jacka Ochmana składamy wyrazy współczucia. Zobacz także: Sylwia Bomba miażdży Antoniego Królikowskiego! Ostry komentarz gwiazdy "Gogglebox" Sylwia Bomba nie ukrywała, że wiele wycierpiała w związku z Jackiem Ochmanem. Jeszcze niedawno, Sylwia Bomba wspierając Joannę Opozdę w walce z Antonim Królikowskim napisała: Wiem doskonale co przeżywasz i wiem co czujesz, bo moja sytuacja jest i była bardzo podobna do twojej. Rozstanie Jacka Ochmana i Sylwii Bomby generowało mnóstwo pytań od internautów. Sylwia Bomba powtarzała: To była moja decyzja, to ja...