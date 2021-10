Sylwia Bomba ostro o retuszu zdjęć Małgorzaty Rozenek: "oj poniosło ją"

Pomimo iż Sylwia Bomba największy rozgłos zyskała dzięki udziałowi w hicie TTV - "Gogglebox. Przed telewizorem", a teraz walczy również o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami", to ta ciemnowłosa piękność jest nie tylko ładną panią z telewizji, zajmującą się komentowaniem programów telewizyjnych, ale też wpływową influencerką oraz prężnie działającą bizneswoman. Sylwia Bomba ma bowiem własną markę odzieżową, linię kosmetyków, wydała e-booka o odchudzaniu, prowadzi agencję reklamową, a także jest dyplomowanym fotografem. Nic więc dziwnego, że programy do obróbki zdjęć ma w małym palcu.

I choć gwiazda TTV nie pracuje już w zawodzie, w jednym z ostatnich wywiadów postanowiła poruszyć temat retuszowania zdjęć przez celebrytów.

Zobacz także: Sylwia Bomba jako blondynka, a Ewa Mrozowska brunetka! "Poznajecie kto jest kto? Co sądzicie?"

Sylwia Bomba ma wyrobioną opinię na temat retuszowania fotografii. Choć jak przyznaje, sama nie upiększa swoich zdjęć, to podkreśla, że programy do retuszu nie są niczym złym, jeśli używając ich, nie zmieniamy sobie rysów twarzy. Jak wyliczyła, możemy usuwać nim blizny, czy niedoskonałości w postaci zmian skórnych, ponieważ mieści się to w granicach norm, a nie zaburza realnego obrazu.

Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News

Jednocześnie gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" podkreśla, że jest przerażona tym, jak niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych nadużywają upiększających aplikacji, tym samym stwarzając wyidealizowany obraz siebie, daleki od rzeczywistego.

- To, co się teraz dzieje w mediach społecznościowych, te programy, które powiększają oczy, pomniejszają nos, czyli tak naprawdę operacja plastyczna, którą sobie robisz za pomocą programu, z apki, która z automatu zmienia rysy twarzy i zmienia człowieka, uważam, że to jest tak frustrujące. Sama znam parę dziewczyn, które to robią, ja tego nie używam, przysięgam i widzę, że to je frustruje, bo one potem muszą się pokazać na żywo, a one na żywo tak zupełnie nie wyglądają, nie ma nawet podobieństwa - wyznaje Sylwia Bomba.