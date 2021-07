Małgorzata Rozenek-Majdan po wyczerpujących wielkich szwedzkich wakacjach postanowiła zrobić sobie urlop od urlopu i wybrać się do Włoch. Gwiazda TVN na bieżąco chwali się fanom relacjami ze swojej najnowszej podróży. Niestety, również włoskie wojaże dają jej się we znaki. Niedawno ukochana żona Radosława Majdana podczas kolacji przeżyła prawdziwy dramat. Teraz, gdy sytuacja już się uspokoiła, blondwłosa piękność pokazała w sieci urocze zdjęcie z mężem, do którego zapozowała w kostiumie kąpielowym. Wśród wielu komplementów, nie zabrakło też uszczypliwości, a niektórzy internauci wprost zarzucali celebrytce majstrowanie przy zdjęciach i nieudolne przerabianie fotografii w Photoshopie. To trzeba zobaczyć!

Fani krytykują Małgorzatę Rozenek i zarzucają jej przerabianie zdjęć

Małgorzata Rozenek należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami swojego życia. Na śledzonym przez ponad 1,4 mln osób instagramowym kocie gwiazdy TVN regularnie pojawiają się więc zapowiedzi jej najnowszych projektów zawodowych, urywki codzienności prezenterki, jej makijażowe, włosowe i modowe inspiracje, dietetyczne i treningowe porady, urocze sceny z życia rodzinnego, a także kadry z niezapomnianych wakacji.

Niedawno Małgorzata Rozenek, jej synowie, ukochany mąż Radosław Majdan oraz ich czworonożni przyjaciele zakończyli swoją podróż kamperem po Szwecji. Wśród wielu wspaniałych chwil, nie obyło się też bez momentów grozy. To na naszych oczach mały Henio zaliczył wpadkę z materacem, a celebrytka nie mogła przyzwyczaić się do polowych warunków. By tego było mało, rodzina Małgorzaty Rozenek nie została przyjęta w hotelu, a podczas przeprawy przez las ich środek transportu się zaklinował, a Małgorzata Rozenek siedząc na drzewie musiała ratować kampera. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że "gang Majdanów" po swojej wielkiej szwedzkiej wycieczce postanowił dać sobie chwilę wytchnienia.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ruszyli w kolejną podróż i wybrali się do Włoch, gdzie o dziwo również nie obyło się bez dramatu. Para walczyła z żywiołem, a po chwilach grozy udała się na plażę, skąd pochwaliła się romantycznymi kadrami. Gwiazda TVN opublikowała dwa zdjęcia. Na obu pozuje w niebieskim kostiumie kąpielowym, idealnie pasującym kolorystycznie do stylizacji swojego męża. Na pierwszej fotografii celebrytka tuli się do ukochanego, na drugiej zaś pozuje trzymając dłoń na swoim płaskim brzuchu.

Słonecznego dnia kochani☀️ - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Podczas gdy fani celebrytki byli zachwyceni jej promiennym uśmiechem, fenomenalną figurą i genialnym bikini, bardziej uważni zaczęli sugerować, że gwiazda TVN nieudolnie starała się podrasować w Photoshopie swoje najnowsze zdjęcia.

- Oj retusz nie wyszedł jak trzeba 😂 - O co chodzi z ręką która dotyka brzucha? Jest jakaś dziwnie mała i krótka chodzi o dłoń ? Mimo to bardzo ładnie Pani wygląda ❤️ - A co ta ręka na brzuchu taka nieforemna? - Ręka jakąś dziwna 😂 chyba za mocno przerobione foto 😢 - stopa źle wyglądają Pani Małgosiu...znowu za dużo PS😉 - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Rozenek postanowiła zareagować i wdała się w dyskusję z fankami.

- Raz na jakiś czas jest akcja "nieudany retusz". Miałoby to może sens, gdyby nie story, które wrzucam. Uwielbiam te komentarze - napisała rozbawiona Małgorzata Rozenek.

Zobaczcie zdjęcie, które tak zelektryzowało internautów.

Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan po wyczerpującej podróży kamperem do Szwecji wraz z mężem wybrała się na urlop do słonecznej Italii, skąd chętnie chwali się uroczymi kadrami w towarzystwie ukochanego. Niestety, ich najnowsze fotografie stały się obiektem drwin, a gwiazda TVN została posądzona o zbytnie przerabianie zdjęć.

To nie pierwszy raz, gdy Małgorzacie Rozenek zarzucono zbytni Photoshop. Pewna siebie blond piękność jednak nic nie robi sobie z kąśliwych komentarze, a na uszczypliwości internautów reaguje z ogromnym poczuciem humoru. Gratulujemy dystansu do siebie!