Małgorzata Rozenek przesadziła z Photoshopem? Fani: "Gdzie pani Małgosia?"

Małgorzata Rozenek w dalszym ciągu wypoczywa w Meksyku, skąd codziennie raczy nas pięknymi kadrami. Tym razem jednak fotografia, którą opublikowała w mediach społecznościowych, mocno zdziwiła jej fanów i internautów, wywołując lawinę komentarzy. Jak się okazuje, większość z nich stwierdziła, że nie przypomina ona na niej samej siebie i zarzuciła Małgorzacie Rozenek zbytnie korzystanie z programów graficznych, filtrów czy nawet zabiegów medycyny estetycznej. Co na to gwiazda? Na jej odpowiedź nie musieliśmy długo czekać.

Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę internautów

Rozwiane wiatrem włosy, perfekcyjna stylizacja, piękne morze w tle - wydawałoby się, że typowa wakacyjna fotografia nie może wzbudzić zbyt wiele kontrowersji. A jednak. Jak się okazuje, wszystko przez to, że fani nie rozpoznali na niej swojej ulubionej gwiazdy - Małgorzaty Rozenek. W tym przypadku lawina komentarzy, jaka pojawiła się pod jednym z jej ostatnich postów na Instagramie mówi sama za siebie:

- Przerażające jest to że patrzysz na zdjęcie i nie poznajesz osoby 🙈 😳 kompletnie ktoś inny 😂 - To prawda. Gośka trochę przesadza z apkami. Ale co kto lubi... - Kto to jest? 🤔 - A kto jest na zdjęciu? - Witam P. Małgosiu jestem Pani wielką fanką ale wolę zdjęcia naturalne a nie filtr który robi z Pani kogoś zupełnie innego - Ale Photoshop😮 - A gdzie Pani Małgosia?🤔 - Nie mam absolutnie nic przeciwko poprawianiu urody, jeżeli to nie powoduje, że człowiek zaczyna zastanawiać się czy dalej jest to ta sama twarz.... myślę że w Pani przypadku poszło chyba już za daleko. Tym bardziej że była Pani naprawdę piękną kobietą. Pozdrawiam

Wśród komentarzy pojawiły się także emotikony strzykawki, sugerujące zabiegi medycyny estetycznej, a podobnych opinii dotyczących używania upiększających filtrów i aplikacji było o wiele więcej. Czy Małgorzata Rozenek faktycznie nie przypomina tu samej siebie? Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na zarzuty na swój własny sposób.

Instagram

Już kilka godzin po publikacji zdjęcia, na Instagramie Małgorzaty Rozenek pojawił się kolejny post. Gwiazda postanowiła pokazać kontrowersyjną fotografię w dwóch wersjach - przed i po przeróbce, opatrując całość wymownym opisem:

Przed i po 💁‍♀️ błagam ... w Polsce wszyscy są: lekarzami, selekcjonerami i ekspertami od photoshopu 😂 😂 😂 ale i tak Was kocham 😘 😘 😘

Wygląda na to, że riposta gwiazdy okazała się bardzo skuteczna, bo pod najnowszym postem trudno doszukać się negatywnych komentarzy. Internauci, jak zwykle, przyznali, że cenią gwiazdę za ogromny dystans do siebie oraz poczucie humoru, i choć niektórzy stwierdzili, że naturalne zdjęcie zdecydowanie bardziej im się podoba, Małgorzata Rozenek podkreśliła, że ona sama woli wersję z filtrem. Co sądzicie? Cóż, niech ten, kto nigdy nie podrasował swojego zdjęcia pierwszy rzuci kamieniem.

Instagram

Faktycznie na jednym z najnowszych zdjęć Małgorzata Rozenek wygląda jak nie ona?