Sylwester Polsatu i TVP 2021/2022: Tak olśniły Izabela Janachowska, Ida Nowakowska, Paulina Sykut

Sylwester z TVP 2021/2022: Izabella Krzan w dwóch stylizacjach

Sylwester Marzeń z Dwójką to kopalnia inspiracji na imprezowe stylizacje. Izabella Krzan pojawiła się na antenie TVP w dwóch pięknych kreacjach. Prezenterka postawiła na iście sylwestrowy garnitur, w którym wyeksponowała swój brzuch. Czerń w połączeniu z brokatem to idealny wybór na świętowanie najgorętszej i ostatniej nocy w roku. Garnitur to nie jedyny wybór Izabeli. Gwiazda TVP postawiła również na rzucający się w oczy, fioletowy kombinezon oraz pelerynę. Która z tych dwóch stylizacji bardziej do was przemawia?