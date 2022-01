Sylwester z TVP 2021/2022: Roksana Węgiel wystąpiła dwa razy

Roksana Węgiel zaśpiewała nie tylko doskonały cover do piosenki "Physical" Dua Lipy ale także swoje dwa wielkie przeboje: "Koronę" oraz "Anyone i want to be", dzieki któremu wygrała Eurowizję Junior w 2018 roku. Ta dziewczyna urodziła się na scenie!