Sylwester TVP: Maryla Rodowicz w kreacjach za... 60 tysięcy złotych! Wyglądały na tak drogie? 

Maryla Rodowicz opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, w którym zaprasza swoich fanów do oglądania jej sylwestrowego koncertu! Okazuje się, że ze względu na brak zaproszenia na imprezy telewizyjne, w tym roku gwiazda postanowiła zaśpiewać dla swoich fanów w sieci! Maryla Rodowicz skomentowała również informacje, że nie pojawi się na sylwestrze w telewizji. Maryla Rodowicz zagra koncert w sieci Maryla Rodowicz już od wielu lat spędzała Sylwestra na scenie. Artystki nigdy nie mogło zabraknąć na wielkich koncertach organizowanych przez największe stacje telewizyjne. Niestety, zaledwie kilka godzin temu Maryla Rodowicz poinformowała, że w tym roku nie weźmie udziału w sylwetrze. Gwiazda w rozmowie z "Faktem" zdradziła, że nie została zaproszenia na imprezy stacji telewizyjnych. Nie będzie mnie w tym roku na sylwestrze nie z mojej winy, a telewizji. Ani Polsat ani TVP mnie nie zaprosiło, co zgodzę się, że jest skandalem. Zdziwiłam się, bo ja chętnie zawsze przyjmowałam zaproszenia. Odmrożenia Maryli na ten ostatni dzień roku były już kultowe i legendarne- powiedziała w rozmowie z dziennikiem. Wiadomość, że Maryla Rodowicz nie zaśpiewa w Sylwestra zasmuciła jej fanów. Na szczęście gwiazda przygotowała dla nich naprawdę wyjątkową niespodziankę! Zdecydowałam , ze robię sama swojego #Sylwestra jutro, 30 grudnia o 20, bo to mój Narodowy Obowiązek # na insta i facebooku live o 20 # 2020 nie byl dobry, wiec przywitamy 2021 dzień wcześniej , a co- napisała na Instagramie. Okazuje się więc, że już dziś wieczorem, 30 grudnia, internauci będą mogli zobaczyć i usłyszeć występ gwiazdy! - Wspaniale!!!!! Jest Pani cudowna - Jak oni wgl mogli pani nie zaprosić na sylwestra to ja nie rozumiem 😥 - Sylwester uratowany ❤️- komentują internauci. Tego koncertu nie można...