Na urodzinach portalu internetowego pojawiło się dużo celebrytek. Wśród nich nie zabrakło Pauliny Sykut, Katarzyna Skrzynecka, Agata Młynarska, Anna Popek i Majka Jeżowska. Tego dnia większość pań wybrała stylizacje w ocieniach pastelowych.

Paulina Sykut zaprezentowała się w błękitnej sukience z kołnierzykiem i krawatem. Prezenterka swój look trafnie podkreśliła neonową kopertówką. Paulina jak zwykle nas nie zawiodła.

Agata Młynarska wybrała cytrynową kreację, w której wyglądała świeżo i kobieco. Podoba się nam jej miętowa kopertowka i szpilki w kolorze nude.

Majka Jeżowska jak zwykle była wierna wyrazistym kolorom w neonowych odcieniach. Tym razem wyglądała stylowo.

Anna Popek pokazała się w różową sukienkę z prześwitującym dołem. Prezenterka dodała do niej beżowe dodatki. Nie do końca jestesmy przekonane do jej zamszowej kopertówki.

Tak gwiazdy prezentowały się na urodzinach portalu internetowego: