Łukasz Jemioł, jak co sezon pokazuje w Łodzi swoją kolekcję Basic. Tym razem, na wiosnę i lato 2014 przygotował coś do spółki ze słynną wytwórnią Warner Brothers. Trzeba przyznać, że T-shirtów z Królikiem Bugsem, czy Batmanem may tony w niemal każdej sieciówce, dlatego obawiałyśmy się, że kolekcja Łukasza okaże się porażką.

A okazało się inaczej. Jak widać można stworzyć ciekawą kolekcję z przymrużeniem oka, nawet na licencji z Warner Brothers. Wiosenno-letnie propozycje utrzymane zostały w tradycyjnym dla tego projektanta klimacie. Szarości, nieokreślonych do końca, luźnych sylwetek i tylko od czasu do czasu przewijał się motyw kreskówki. Dyskretnie i modnie. Dla nas bomba!

