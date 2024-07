Joanna Krupa znana jest z miłości do zwierząt. Modelka chętnie bierze udział w kampaniach mających na celu pomóc tym najbardziej potrzebującym i zaniedbanym. Sama prowadzi również swoją fundację - Angels For Animal Rescue Inc. Ale jak donosi "Super Express", organizacja tylko część zebranych pieniędzy przekazuje na zwierzęta. Tabloid rzuca bardzo ciężkie oskarżenia.

Gazeta twierdzi, że jest w posiadaniu dokumentów, z których można dowiedzieć się, ile pieniędzy zebrała jej fundacja, a ile z nich poszło na ratunek psom. Według tabloidu organizacja w minionym roku zebrała około 80 tysięcy złotych, z czego tylko 1/3 przeznaczona była na realizowanie celów fundacji. Reszta pieniędzy przeznaczona jest wg tabloidu na utrzymanie całej załogi:

Do obsługi fundacji zaangażowanych jest aż 7 osób, w większości z funkcjami dyrektorskimi. We władzach nie mogło zabraknąć siostry Joanny, Marty (29 l.), oraz członków zaprzyjaźnionej rodziny Gutierrez. W sumie generują oni resztę kosztów - od telefonów i podróży po tzw. inne wydatki. Z dokumentów, które posiadamy, wynika, że te "inne" to 8511 dolarów, czyli prawie tyle, ile trafiło na psiaki. W tym punkcie mogą się również znajdować premie dla działaczy fundacji - czytamy w Super Expresie.

Jeszcze tak poważnych doniesień dotyczących modelki nie było. Czy gwiazda odniesie się do rewelacji gazety?

