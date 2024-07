Temat związku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, wciąż pozostaje jednym z najgorętszych w polskim show-biznesie. Para spotyka się ze sobą od niedawna, ale oboje zdecydowali, że są już gotowi, żeby razem zamieszkać, a co ważniejsze - pobrć się. O zaręczynach poinformowała sama Perfekcyjna, w dość zaskakujących okolicznościach. Przypomnijmy: Rozenek gwiazdą "Project Runway". Przy okazji zdradziła swój sekret

To właśnie w programie "Project Runway" rozpoczęła się znajomość zwycięzcy programu Jakuba "Jacoba" Bartnika oraz Małgorzaty. Projektant współpracował z gwiazdą TVN przy swojej finałowej kolekcji, wtedy również po raz pierwszy pojawił się temat sukni ślubnej. Jakub przy okazji finału "X-Factor" spotkał się z Agnieszką Jastrzębską, której pochwalił się, że to właśnie on ubierał finalistów show, podobnie jak jurorów "Bitwy o dom" w ostatnim odcinku sezonu. Zdradził również, że dobrze mu się pracowało z Rozenek i że ma nadzieję, że będą jeszcze kiedyś współpracować. Wtedy Jastrzębska wspomniała o sukni ślubnej.



Wcześniej mi się z nią dobrze pracowało. Mam nadzieję, że na pewno z Gosią jeszcze coś zrobię. Suknia ślubna to nie jest do końca mój klimat, ale... - zdradził



Myślicie, że to dobry pomysł? A może przyszła panna młoda zdecyduje się na bardziej znanego projektanta?

