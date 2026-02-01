Paulina Sykut-Jeżyna doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej urody i sylwetki, a jej najnowsza stylizacja z sukienką w odcieniu "Valentino Red" jest na to doskonałym przykładem. Ten kolor idealnie sprawdzi się nie tylko w walentynkowych stylizacjach.

Paulina Sykut-Jeżyna w modnej sukience w odcieniu "Valentino Red"

Paulina Sykut-Jeżyna od lat uznawana jest za jedną z najlepiej z ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Gwiazda Polsatu z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję w duchu "quiet luxury" z najnowszymi trendami. Ostatnio Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła w romantycznej bluzce "Pink Rose Blooms". Teraz kolejna instagramowa stylizacja prowadzącej "Halo tu Polsat" odbiła się głośnym echem.

Na najnowszym instagramowym zdjęciu Paulina Sykut-Jeżyna zapozowała w obłednej drapowanej mini sukienkce w odcieniu "Valentino Red", a w sieci zawrzało.

Pięknie pani Paulina wygląda bardzo elegancko - piszą jednogłośnie internauci.

"Valentino Red" symbolem dziedzictwa i mody haute couture

Czerwona sukienka w odcieniu "Valentino Red" to nie tylko kolor, ale także znak rozpoznawczy dziedzictwa Valentina Garavaniego, który zmarł 19 stycznia 2026 roku w wieku 93 lat. Od początku kariery włoskiego projektanta, intensywna czerwień była jego znakiem firmowym. Już w 1959 roku w kolekcji "La Fiesta" zaprezentował odważną, tiulową sukienkę midi bez ramiączek w odcieniu głębokiej czerwieni, co wtedy uznawano za rewolucję w czasach dominacji czerni i bieli.

W 2008 roku Garavani zakończył karierę pokazem haute couture w Paryżu, na którym wszystkie kreacje były utrzymane w czerwieni. Ten odcień, nazwany "Valentino Red", doczekał się własnego miejsca w palecie Pantone i do dziś symbolizuje elegancję, siłę i ponadczasowy styl.

Czerwone sukienki w odcieniu "Valentino Red" zdominują modę w 2026 roku

Sezon wiosna-lato 2026 przynosi nie tylko nowy rozdział w modzie, ale też symboliczne upamiętnienie Valentina Garavaniego. Kolekcje Ralpha Laurena, Valentino i Givenchy prezentują czerwone sukienki jako główny motyw, oddając tym samym hołd wizjonerowi. To powrót do korzeni mody haute couture, ale w nowoczesnym wydaniu. "Valentino Red" znowu staje się kolorem, który nie tylko ozdabia sylwetkę, ale niesie za sobą głębsze znaczenie: siłę, pewność siebie i szacunek dla dziedzictwa mody.

Na wybiegach w Paryżu i Mediolanie dominowały czerwone sukienki w wielu odsłonach. Ralph Lauren zaprezentował zwiewną sukienkę maxi bez ramiączek, dopasowaną w biuście, stworzoną z lekkich tkanin jak jedwab czy tafta. Kreacja łączy ekstrawagancję z codziennym komfortem, doskonale komponując się zarówno z sandałami na obcasie, jak i z płaskimi rzymiankami czy białymi sneakersami.

Alessandro Michele dla Valentino postawił na odważną mini w soczystym odcieniu czerwieni. Sukienka z wycięciami na wysokości talii i ramionami typu drop-shoulder została połączona z białymi dodatkami: koronkowymi rajstopami i czółenkami. Całość dopełniała mini torebka, nadająca lekkości i elegancji. Z kolei Sarah Burton w kolekcji dla Givenchy postawiła na skórzaną mini w "Valentino Red".

Jak stylizować czerwoną sukienkę w odcieniu "Valentino Red"

Czerwień w stylu Valentino to kolor, który przyciąga uwagę. By wyglądać elegancko i nowocześnie, warto zadbać o odpowiedni dobór tkaniny. Jedwab, tafta czy skóra to najczęstsze wybory projektantów. Dodatki powinny uzupełniać stylizację, ale jej nie przytłaczać. W przypadku total looku najlepiej sprawdzają się monochromatyczne zestawienia lub lekkie kontrasty, jak białe dodatki przy czerwonej sukience.

Jeśli nie jesteś gotowa na pełen czerwony zestaw, możesz zacząć od kombinacji: czerwona sukienka i czerwone rajstopy lub czerwony garnitur z czerwonymi butami. Taki duet pozwoli wejść w trend stopniowo, ale nadal z efektem wow.

Gdzie kupić modne czerwone sukienki w odcieniu "Valentino Red"

Jeśli spodobała wam się czerwona sukienka Pauliny Sykut-Jeżyny z drapowaniem i ozdobnymi różami, musicie przygotować się na nie lada wydatek. Model pochodzi z kolekcji marki Lou i kosztuje 699 złotych. Mam dla was jednak dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofercie znanych sieciówek.

W H&M za 44,99 złotych znalazłam piękną czerwoną sukienkę "Valentino Red" o długości mini, z dekoltem w literę "V", ozdobnym drapowaniem i długim rękawem.

Modna czerwona sukienka w odcieniu "Valentino Red" z H&M za 44,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 109,99 złotych czeka na was piękna mini sukienka z drapowaniem po bokach, okrągłym dekoltem i długim rękawem, w głębokim czerwonym kolorze "Valentino Red".

Modna czerwona sukienka w odcieniu "Valentino Red" z Reserved za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek sukienek na ramiona też coś znalazłam. W Zarze za zaledwie 29,90 złotych kupicie obłędną czerwoną mini sukienkę z drapowaniem w stylu gwiazd.

