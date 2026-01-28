Na ten moment czekali wszyscy miłośnicy mody. W Paryżu właśnie trwa Fashion Week, który tradycyjnie przyciąga nie tylko największe domy mody i najsłynniejszych projektantów, ale też najgorętsze gwiazdy z pierwszych stron gazet. Podczas niedawnego pokazu męskiej kolekcji Saint Laurent w Paryżu, Anja Rubik zachwyciła wszystkich swoim szykownym modowym wyborem. Białą, luźną koszulę z fantazyjnym wiązaniem zestawiła z najmodniejszą spódnicą 2026 roku. Mowa o skórzanym modelu w stylu "Modern Leather Elegance".

O tej stylizacji Anji Rubik na pokazie Saint Laurent w Paryżu mówią wszyscy

Tegoroczny paryski tydzień mody z pewnością przejdzie do historii. Po tym, jak Victoria Beckham otrzymała Order Sztuki i Literatury od francuskiego Ministerstwa Kultury w trakcie paryskiego Couture Week, głośno zrobiło o modowym wyborze Anji Rubik, która skradła show na pokazie męskiej kolekcji francuskiego domu mody Saint Laurent w stolicy Francji, gdzie oczarowała wszystkich swoją czarno-białą stylizacją.

Rubik miała na sobie białą koszulę z głębokim dekoltem i dużą kokardą, skórzaną ołówkową spódnicę z wysokim stanem typu "Modern Leather Elegance", czarne rajstopy oraz białe czółenka typu slingback. Uzupełnieniem jej stylizacji były okazałe kolczyki oraz subtelny makijaż. Całość stworzyła klasyczny, a zarazem zmysłowy look, który idealnie oddaje ducha estetyki Saint Laurent.

Spódnice "Modern Leather Elegance" hitem 2026 roku

Na paryskim pokazie Saint Laurent Anja Rubik postawiła na zestaw, który idealnie odzwierciedla filozofię francuskiego domu mody: klasykę w odważnej, zmysłowej odsłonie. Jednym z najbardziej zauważalnych elementów stylizacji Anji Rubik była skórzana ołówkowa spódnica z wysokim stanem. Model ten nie tylko wpisuje się w aktualne trendy, ale również stanowi symbol nowoczesnej kobiecej elegancji.

W 2026 roku skórzana spódnica midi powraca do łask jako nieodzowny element garderoby zarówno na specjalne okazje, jak i do bardziej codziennych stylizacji. Fason z wysokim stanem wysmukla sylwetkę i buduje odpowiednie proporcje. Wersja midi to długość, po którą kobiety sięgają najczęściej. Trend określany mianem "Modern Leather Elegance" redefiniuje postrzeganie skóry w modzie. Skórzana spódnica przestaje być wyłącznie atrybutem buntowniczych stylizacji i zyskuje status bazy do tworzenia wysmakowanych zestawów. Zamiast krzykliwego efektu, projektanci stawiają na minimalizm, czyste formy i wyrafinowane detale. Skórzana spódnica midi o prostym kroju i subtelnej fakturze staje się symbolem siły i elegancji.

Czego unikać w stylizacji ze skórzaną spódnicą?

Choć skórzana spódnica z wysokim stanem to element, który może podkreślić atuty sylwetki, wymaga on odpowiedniego stylizacyjnego towarzystwa. Eksperci podkreślają, że zestawienie takiej spódnicy z butami na płaskiej podeszwie może skutkować zaburzeniem proporcji sylwetki. Unikać należy mokasynów, balerin oraz sneakersów w tego typu stylizacjach.

Również botki, nawet te na obcasie, mogą niekorzystnie dzielić sylwetkę, optycznie ją skracając. Zamiast tego zaleca się sięganie po buty na obcasie: klasyczne czółenka, sandały lub kozaki z dopasowaną cholewką, które dodatkowo podkreślają długość nóg i dodają całej stylizacji lekkości.

Anja Rubik swoją obecnością na pokazie Saint Laurent podczas Paris Fashion Week 2026 udowodniła, że skórzana spódnica z wysokim stanem to nie tylko modny, ale i funkcjonalny element garderoby. Jej stylizacja może być inspiracją dla każdej kobiety szukającej balansu między klasyką a nowoczesnym wyrazem siebie.

Anja Rubik na pokazie Saint Laurent na paryskim Fashion Weeku w białej koszuli i czarnej spódnicy "Modern Leather Elegance", Fot. Cyril Pecquenard/SIPA/SIPA/East News

Gdzie kupić modne spódnice "Modern Leather Elegance" w stylu Anji Rubik

Jeśli spodobała wam się spódnica Anji Rubik z najnowszego pokazu z paryskiego Washion Weeku, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w znanych sieciówkach.

W H&M za 117,99 złotych kupicie modną spódnicę midi typu "Modern Leather Elegance" z ozdobnymi przeszyciami i stylową srebrną klamrą ze sztucznej skóry, idealnie wpisującą się w najgorętsze trendy.

Modna spódnica "Modern Leather Elegance" w stylu Anji Rubik z H&M za 117,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 65,99 złotych czeka na was klasyczna czarna ołówkowa spódnica midi z eko skóry, z krzyżowym przeszyciem z przodu i rozcięciem z tyłu.

Modna spódnica "Modern Leather Elegance" w stylu Anji Rubik z Reserved za 65,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Co ciekawe, równie ciekawą propozycję znalazłam w ofercie popularnego dyskontu. W Lidlu za 59,90 złotych kupicie modną spódnicę w stylu "Modern Leather Elegance" z eko skóry.

Modna spódnica "Modern Leather Elegance" w stylu Anji Rubik z Lidla za 59,90 złotych, Fot. materiały prasowe

