Styliści dziennikarzy i dziennikarek porannego pasma TVP doskonale wiedzą, jak podkreślić wszystkie atuty sylwetek prezenterów i prezenterek "Pytania na śniadanie", jednocześnie łącząc klasyczne elementy garderoby z najnowszymi trendami. Doskonałym dowodem na to jest najnowsza stylizacja Marty Surnik, która zrobiła furorę w mediach społecznościowych śniadaniówki. Internautki wciąż wypytują o bluzkę dziennikarki w stylu "Western Frill". Wiemy, gdzie ją kupiła.

Marta Surnik z "Pytania na śniadanie" w modnej bluzce "Western Frill"

Odkąd Marta Surnik dołączyła do grona prezenterów "Pytania na śniadanie" widzowie porannego pasma TVP zachwycili się nie tylko jej niezwykle atrakcyjną aparycją, zawodowym doświadczeniem, stylem wypowiedzi, ale też jej modowymi wyborami. Marta Surnik, która prowadzi "Pytanie na śniadanie" z Grzegorzem Dobkiem, uwielbia bowiem zabawę modą, kolorami i fakturami, nie rezygnując przy tym z klasycznych rozwiązań.

W jednym z ostatnich odcinków "Pytania na śniadanie" Marta Surnik zachwyciła widzów niezwykle udanym lookiem, utrzymanym w estetyce "Horse girl aesthetic". Klasyczne jeansowe spodnie typu wide leg zestawiła z karmelowym paskiem, czółenkami w tym samym odcieniu i kwiecistą bluzką "Western Frill", która jest jednym z największych hitów na wiosnę 2026.

Bluzki "Western Frill" to kwintesencja stylu "Horse girl aesthetic". To one wiosną zaleją ulice

Choć w 2026 roku wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się estetyka "old money", to zarówno ekskluzywne domy mody, jak i sieciówki w swoich najnowszych kolekcjach z nostalgią zawiązują do minionej dekady. Do łask wracają kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej i nie tylko. W trendzie będzie także "Horse girl aesthetic", który bazuje na estetyce związanej z końmi, zarówno tej inspirowanej elegancją jeździecką, jak i bardziej swobodną modą westernową.

Jego popularność to wynik powrotu do korzeni i tęsknoty za prostszym, spokojniejszym stylem życia."Horse girl aesthetic" nie ogranicza się do jednej interpretacji, lecz łączy różne kultury i regiony, dostosowując stylizacje do lokalnych warunków oraz historii. To styl, który czerpie zarówno z europejskiej elegancji, jak i dzikiego amerykańskiego Zachodu.

W październikowym numerze amerykańskiego "Vogue" pojawiły się Kendall Jenner i Gigi Hadid, pozujące w Wyoming na koniach, w stylizacjach łączących koszule w kratkę vichy, denim i kowbojki. Kolekcje na sezon wiosna-lato 2026 od projektantów takich jak Brandon Maxwell, Max Mara, Burberry, Khaite, Gucci i Hermès także inspirowane są stylem jeździeckim oraz westernowym. Wśród nich nie brakuje kowbojskich butów, kurtek z frędzlami czy romantycznych bluzek "Western Frill", które łączą klasyczny styl kowbojski z kobiecymi detalami, w postaci falban. Właśnie na taki model niedawno zdecydowała się Marta Surnik z "Pytania na śniadanie".

Jak stylizować bluzki "Western Frill"

W codziennych stylizacjach utrzymanych w estetyce "Horse girl aesthetic", można postawić na klasykę: jeansy, kozaki, sweter i dziewczęcą bluzkę "Western Frill" lub dodać westernowy akcent w postaci kowbojek i kapelusza. Romantyczne bluzki z falbanami świetnie sprawdzą się także w towarzystwie satynowych spódnic o długości midi czy z eleganckimi spodniami "Snow Twill".

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić modne bluzki "Western Frill"

Niedługo po emisji odcinka "Pytania na śniadanie" z udziałem Marty Surnik, media społecznościowe śniadaniowego pasma TVP zalała fala komplementów i pytań o pochodzenie bluzki prezenterki. "Pani Marto skąd bluzeczka?", "Też chciałam się dowiedzieć skąd ta cudna bluzeczka" - pisały internautki. Okazuje się, że niezwykle twarzowa bluzka gwiazdy TVP pochodzi z kolekcji marki iBlues i kosztuje 769 złotych. Jeśli jednak nie chcecie wydawać kroci, a marzycie o modnej bluzce "Western Frills", mamy dala was dobrą wiadomość, podobne znaleźliśmy dla was w znanych sieciówkach.

Modna bluzka "Western Frill" w stylu Marty Surnik z "Pytania na śniadanie" marki iBlues za 769 złotych, Fot. materiały prasowe

W Bonprix za 49,99 złotych znajdziecie piękną bluzkę "Western Fill" w tonacji brudnego różu. Krzyżujące się z przodu falbany w połączeniu z kwiecistym printem dodają całości lekkości.

Modna bluzka "Western Frill" z Bonprix za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mohito za za 49,99 złotych czeka na was romantyczna falbaniasta bluzka "Wester Frill" w kolorze baby pink z uroczym koronkowym wykończeniem.

Modna bluzka "Western Frill" z Mohito za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek bardziej stonowanych kolorów w House za 49,99 złotych znaleźliśmy kremową wersję modnej falbaniastej bluzki "Wester Frill" z mini guziczkami.

Zobacz także: