Valentino Garavani, znany jako „Cesarz mody”, był ikoną włoskiego i światowego designu. Urodził się 11 maja 1932 roku w miejscowości Voghera w Lombardii. Już jako nastolatek wykazywał wyjątkowe zainteresowanie pięknem i sztuką, co zaprowadziło go na prestiżowe studia artystyczne w Mediolanie i Paryżu. Swoją zawodową ścieżkę rozpoczął w atelier Guya Larocha i Jean Dessèsa. To właśnie te doświadczenia ukształtowały jego niepowtarzalny styl.

Garavani był uosobieniem klasycznej elegancji, a jego projekty – uosobieniem luksusu i kobiecości. Twierdził, że kolor czerwony pasuje każdej kobiecie, a czerwień Valentino stała się jego znakiem rozpoznawczym. W 1960 roku założył w Rzymie dom mody Valentino S.p.A., który bardzo szybko zdobył uznanie wśród największych światowych gwiazd.

Śmierć Valentino Garavaniego: pożegnanie ikony w Rzymie

Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat w Rzymie, mieście, które uważał za swoje miejsce na ziemi. Informację o jego śmierci potwierdziła fundacja projektanta. Odejście Garavaniego pogrążyło świat mody w żałobie – jego wizja piękna, klasy i ponadczasowości na zawsze wpisała się w historię światowego designu.

Jego życie było nie tylko pełne sukcesów zawodowych, lecz także towarzyskich – projektant słynął z organizowania wystawnych przyjęć w zamku pod Paryżem, przyjaźni z gwiazdami oraz miłości do mopslików, które często mu towarzyszyły.

Śmierć Valentino Garavaniego to niepowetowana strata dla świata mody. Pozostawił po sobie markę, która do dziś jest synonimem luksusu i elegancji, oraz niezapomniane projekty, które wciąż inspirują kolejne pokolenia.

Historia domu mody Valentino: od Rzymu do światowych wybiegów

Dom mody Valentino rozpoczął swoją działalność w Rzymie, a już dwa lata później, w lipcu 1962 roku, zadebiutował z kolekcją haute couture w Palazzo Pitti we Florencji. Od tego momentu marka zaczęła błyskawicznie zdobywać popularność na całym świecie. W 1960 roku Valentino poznał Giancarla Giammettiego, który został jego partnerem życiowym i zawodowym. Dzięki tej współpracy marka osiągnęła międzynarodowy sukces.

Projektant tworzył kreacje dla najważniejszych kobiet świata – od Jackie Kennedy, przez Elizabeth Taylor, po koronowane głowy Europy. Jednym z najbardziej znanych momentów w historii marki był wybór sukni Valentino przez Jackie Kennedy na ślub z Arystotelesem Onassisem. Projekty Valentino były również wybierane przez Jennifer Lopez, co pokazuje ich ponadczasowy charakter.

Emerytura i dziedzictwo Valentina Garavaniego

W 1998 roku Garavani sprzedał swoją markę za 300 milionów dolarów, jednak jeszcze przez lata pozostawał jej twarzą i sercem. Na emeryturę przeszedł w 2007 roku, po dokładnie 50 latach kariery w świecie mody. Uroczyste pożegnanie odbyło się w Rzymie.

Po jego odejściu kierownictwo kreatywne domu mody Valentino objęła Alessandra Facchinetti, a następnie Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli. Od 2016 roku Piccioli samodzielnie pełnił funkcję dyrektora kreatywnego, aż do objęcia tego stanowiska przez Alessandro Michele. Wszyscy ci projektanci kontynuowali dziedzictwo Garavaniego, czerpiąc z jego estetyki i wizji.

W 2008 roku powstał dokument „Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody”, który ukazuje życie i twórczość projektanta. Sam Garavani pojawił się również w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”, co potwierdza jego status ikony popkultury.

Italian actress Sophia Loren and Italian fashion designer Valentino Garavani pose as they arrive to attend the Green Carpet Fashion Awards Italia 2019, within the Women's Spring Summer 2020 fashion week, on September 22, 2019 in Milan. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Valentino Garavani, fot. MIGUEL MEDINA/AFP/East News

