Valentino Garavani nie żyje. Świat mody w rozpaczy po śmierci "cesarza mody"
Nie żyje Valentino Garavani – legenda światowej mody i założyciel słynnego domu mody Valentino. Miał 93 lata. Projektant odszedł w swoim ukochanym Rzymie, zostawiając po sobie nieśmiertelne dziedzictwo haute couture.
Valentino Garavani, znany jako „Cesarz mody”, był ikoną włoskiego i światowego designu. Urodził się 11 maja 1932 roku w miejscowości Voghera w Lombardii. Już jako nastolatek wykazywał wyjątkowe zainteresowanie pięknem i sztuką, co zaprowadziło go na prestiżowe studia artystyczne w Mediolanie i Paryżu. Swoją zawodową ścieżkę rozpoczął w atelier Guya Larocha i Jean Dessèsa. To właśnie te doświadczenia ukształtowały jego niepowtarzalny styl.
Garavani był uosobieniem klasycznej elegancji, a jego projekty – uosobieniem luksusu i kobiecości. Twierdził, że kolor czerwony pasuje każdej kobiecie, a czerwień Valentino stała się jego znakiem rozpoznawczym. W 1960 roku założył w Rzymie dom mody Valentino S.p.A., który bardzo szybko zdobył uznanie wśród największych światowych gwiazd.
Śmierć Valentino Garavaniego: pożegnanie ikony w Rzymie
Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat w Rzymie, mieście, które uważał za swoje miejsce na ziemi. Informację o jego śmierci potwierdziła fundacja projektanta. Odejście Garavaniego pogrążyło świat mody w żałobie – jego wizja piękna, klasy i ponadczasowości na zawsze wpisała się w historię światowego designu.
Jego życie było nie tylko pełne sukcesów zawodowych, lecz także towarzyskich – projektant słynął z organizowania wystawnych przyjęć w zamku pod Paryżem, przyjaźni z gwiazdami oraz miłości do mopslików, które często mu towarzyszyły.
Śmierć Valentino Garavaniego to niepowetowana strata dla świata mody. Pozostawił po sobie markę, która do dziś jest synonimem luksusu i elegancji, oraz niezapomniane projekty, które wciąż inspirują kolejne pokolenia.
Historia domu mody Valentino: od Rzymu do światowych wybiegów
Dom mody Valentino rozpoczął swoją działalność w Rzymie, a już dwa lata później, w lipcu 1962 roku, zadebiutował z kolekcją haute couture w Palazzo Pitti we Florencji. Od tego momentu marka zaczęła błyskawicznie zdobywać popularność na całym świecie. W 1960 roku Valentino poznał Giancarla Giammettiego, który został jego partnerem życiowym i zawodowym. Dzięki tej współpracy marka osiągnęła międzynarodowy sukces.
Projektant tworzył kreacje dla najważniejszych kobiet świata – od Jackie Kennedy, przez Elizabeth Taylor, po koronowane głowy Europy. Jednym z najbardziej znanych momentów w historii marki był wybór sukni Valentino przez Jackie Kennedy na ślub z Arystotelesem Onassisem. Projekty Valentino były również wybierane przez Jennifer Lopez, co pokazuje ich ponadczasowy charakter.
Emerytura i dziedzictwo Valentina Garavaniego
W 1998 roku Garavani sprzedał swoją markę za 300 milionów dolarów, jednak jeszcze przez lata pozostawał jej twarzą i sercem. Na emeryturę przeszedł w 2007 roku, po dokładnie 50 latach kariery w świecie mody. Uroczyste pożegnanie odbyło się w Rzymie.
Po jego odejściu kierownictwo kreatywne domu mody Valentino objęła Alessandra Facchinetti, a następnie Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli. Od 2016 roku Piccioli samodzielnie pełnił funkcję dyrektora kreatywnego, aż do objęcia tego stanowiska przez Alessandro Michele. Wszyscy ci projektanci kontynuowali dziedzictwo Garavaniego, czerpiąc z jego estetyki i wizji.
W 2008 roku powstał dokument „Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody”, który ukazuje życie i twórczość projektanta. Sam Garavani pojawił się również w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”, co potwierdza jego status ikony popkultury.
