Sukienki Pauliny Krupińskiej na Miss Universe 2013

1 z 20

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której po raz pierwszy zaprezentowano kreacje Pauliny Krupińskiej na wybory Miss Universe 2013, które już 9 listopada odbędą się w Moskwie. Autorem niezwykle pięknych i efektownych sukni jest uznany duet Paprocki i Brzozowski.

Krupińska na wyborach zaprezentuje się m.in. w czerwono-białej "sukni narodowej", która swoimi detalami nawiązuje do polskiego folkloru, a dopełnieniem jej jest opaska do włosów składająca się z maków i jarzębiny. Drugi projekt to bogato zdobiona suknia wieczorowa z mieniącym się w blasku świateł gorsetem i lekkim długim dołem. Całość utrzymana w pudrowo-różowej tonacji.

Myślice, że Miss Polonia oczaruje jurorów konkursu? Przypominamy, że Paulina już w najbliższą niedziele wylatuje do Rosji, aby na miejscu wraz z najpiękniejszymi kobietami z całego świata przygotowywać się do wielkiej gali.

Trzymamy kciuki i życzymy Paulinie co najmniej awansu do finałowej 16!

Zobacz: Kręglicka i Zawadzka oceniają szanse Krupińskiej na Miss Universe