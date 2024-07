Panterka, lamparcie cętki, wężowy wzór... To wszystko już było! Czy moda może nas czymś jeszcze zaskoczyć? Okazuje się, że tak! Obraz wściekłego goryla w dżungli, wśród lian wydziera się z seksownych sukienek Trash. Niecodzienne projekty tej marki to gwarant, że zostanę zauważona w tłumie pasteli, koronek i kwiatowych printów! Z czym zestawię tak wyrazistą grafikę? Oczywiście z rockowymi botkami na niebotycznych obcasach i skórzaną ramoneską. Jak szaleć, to szaleć! :-)

Pozdrawiam,

Joanna Białaszek-Woźniak

Redaktor Działu Styl