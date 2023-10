Katarzyna Cichopek razem z Maciejem Kurzajewskim poprowadziła weekendowe wydanie programu "Pytanie na śniadanie". Po pracy zdecydowała się wybrać na "spacer w naturze", a dokładniej do Łazienek Królewskich w Warszawie. Prowadząca postanowiła pochwalić się sobotnim popołudniem z internautami, oni zaś skupili się na jej stylizacji, którą uznali za wyjątkowo niekorzystną. Czy słusznie? Oceńcie sami.

Reklama

Katarzyna Cichopek skrytykowana za swoją stylizację

Katarzyna Cichopek ma za sobą pracowity weekend - razem ze swoim ukochanym przywitała widzów "Pytania na śniadanie". Następnie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pod studiem TVP trafili na fotoreporterów, którym udało się sfotografować prezenterkę wsiadającą samą do auta. Jak zawsze uśmiech nie schodził jej z twarzy, a po obowiązkach gwiazda zdecydowała się wybrać w letniej stylizacji na długi spacer, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

- Dzisiejsze popołudnie było idealne! Spędziłam je na robieniu rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, tak jak spędzanie czasu z dziećmi, długi spacer w naturze i delektowanie się moimi ulubionymi potrawami. To właśnie takie chwile przypominają nam o znaczeniu doceniania każdej chwili z naszymi bliskimi - napisała Katarzyna Cichopek pod postem.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek opuszcza studio TVP. Postawiła na najmodniejsze buty sezonu. Mamy zdjęcia paparazzi

Aktorka "M jak miłość" postawiła na bardzo dziewczęcy look - różową sukienkę w kwiaty z bufiastymi długimi rękawami i falbanką przy spódnicy. Całość choć przyciągała wzrok, to nie przypadła do gustu każdego. Internautki w komentarzach pod nowym postem aktorki dały wyraz temu, że nowa stylizacja Katarzyny Cichopek wyjątkowo im się nie spodobała.

- Niekorzystna ta sukienka.????

- Sukienka nie dla Pani Kasi - piszą internautki.

Zobacz także: Paulina Smaszcz o pozwach od Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "Kibicuję ich związkowi"

Nowa stylizacja Katarzyny Cichopek, pomimo że znalazła swoich krytyków, to jednak znalazła też swoich sympatyków.

- Pięknie wyglądasz Kasiu ???????????? - Kasiu zawsze jesteś śliczna

Reklama

A Wam, jak się podoba ten look gwiazdy "M jak miłość"?