Już jutro w kolejnym odcinku "Must Be the Music" na scenie pojawi się Stanisław Karpiel-Bułecka, bratanek Sebastana, lidera popularnej grupy Zakopower. Przystojny góral, którego popisy taneczne mogliśmy obserwować w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" postanowił wrócić do telewizji. Tym razem przy pomocy muzycznego show chce promować swój zespół Future Folk.

Stanisław, który jest również zapalonym narciarzem freestylowym z kolegami z grupy w swojej muzyce łączy tradycję z nowoczesnością. Na scenie polsatowskiego show wokalista wykonał przyśpiewkę "W murowanej piwnicy".

- Jesteście tacy ładni, zostańcie jeszcze z nami - zachęcała się Kora góralami z Zakopanego.

Czy Future Folk przejdzie do następnej rundy? O tym przekonamy się już jutro o 20.