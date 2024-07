Nowa płyta zawiera 11 autorskich utworów. Zespół zaprosił na płytę wspaniałych gości: Miłosza Pękale, cenionego perkusistę specjalizującego się w grze na wibrafonie oraz zestawach multiperkusyjnych, Natalię Lubrano - zjawiskową wokalistkę znaną z zespołu Miloopa, śpiewającą też u świetnych producentów takich jak Magiera, czy Fox. Na płycie także zaśpiewał gość z Portugalii, z wyboru Wrocławianin: Joao Teixeira de Sousa.

Na płycie słychać frajdę z grania w zespole, o czym świadczą setkowe nagrania, podczas których zostawiono wiele miejsca na improwizację. Jak mówi Dawid Korbaczyński – współzałożyciel Mikromusic: „Krążek powstał szybko, właściwie w cztery dni. Nagrania szły nam bardzo gładko, część aranży powstawała na próbach. Na trzeciej płycie muzycy starali się jak najwierniej oddać koncertową energię zespołu”.

Zespół Mikromusic to formacja reprezentująca nurt wrocławskiej sceny muzycznej. Unikalne połączenie jazzu z trip hopem, wyróżnia zespół na tle innych polskich wykonawców. Trzeci album to ugruntowanie pozycji na rynku muzycznym.

Mikromusic poprzedzał występy gwiazd światowego formatu m. in. Macy Gray i Lury. Grupa została doceniona nominacja do Yacha za teledysk do utworu "Sennik". Zespół ma również na swoim koncie nominacje do Camerimage za teledysk do piosenki "Thank God I'm a Woman" obok takich wykonawców jak Depeche Mode czy Coldplay.



Pełna lista piosenek z albumu „SOVA”

1. oczko

2. chmurka

3. niemiłość

4. jesień

5. manna

6. słowa

7. do kieszeni

8. porzeczki

9. szkodnik

10. maliny

11. por fim

Producentem i wydawcą płyty jest Adapter Katarzyna Groniec & Magdalena Falkowska

Wyłączny dystrybutor EMI Music Polska

NAJBLIŻSZE KONCERTY:

14 października 2010 Wrocław - Impart

17 października 2010 Łódź - Polskie Radio Łódź

22 października 2010 Konin - GDK OSKARD

19 listopada 2010 Słubice - Trans Vokale

28 listopada 2010 Warszawa - Klub Hybrydy



Katarzyna Groniec po raz pierwszy w roli wydawcy

Katarzyna Groniec spełniła swoje kolejne zawodowe marzenie i podjęła decyzję o założeniu własnej wytwórni płytowej. Wokalistka, która odniosła sukces idąc ciągle pod prąd, teraz chce pomóc młodszym adeptom sztuki, którzy tak jak ona, nie grają komercyjnej muzyki. Wraz z wieloletnią managerką – Magdaleną Falkowską założyły agencję artystyczną aby promować młodych i zdolnych artystów. Już tej jesieni ukaże się pierwsza płyta asygnowana szyldem Adapter.

Tandem Groniec & Falkowska wziął pod swoje skrzydła, zespół, który jest uznawany za jedną ciekawszych formacji młodego pokolenia. Pierwszym wspólnym projektem będzie płyta „SOVA” wrocławskiego zespołu Mikromusic. Krążek utrzymany w stylistyce jazzu i trip hopu, zaskakuje swoją spójnością, świeżością oraz energią. Artyści starali się jak najwierniej oddać koncertową energię zespołu.

Marek Niedźwiecki rekomenduje Mikromusic!

Na parę dni przed oficjalną premierą „SOVY” – zespół Mikromusic otrzymał niezwykle ciepłą rekomendację od Pana Marka Niedźwieckiego.

„Grupa Mikromusic jest zupełnie inna, niż cała nasza krajowa scena muzyczna. I tak niech zostanie, proszę! Podoba mi się przestrzeń muzyczna, realizacja dźwięku, teksty. Od lat jestem zakochany w głosie Natalii i to się nie zmienia. „Sova” to piękna podróż…” - Marek Niedźwiecki, Trójka

Warto dodać, iż poprzedni singiel zespołu Mikromusic – „Sennik” znalazł się na autorskiej składance „Smooth Jazz Cafe vol. 10” ułożonej przez Marka Niedźwieckiego. Dla wrocławskiej formacji jest to znaczące wyróżnienie, tym bardziej, że znalazła się obok znakomitych Artystów jazzowych, m.in. Anny Marii Jopek, Stacey Kent, Diany Krall, Chrisa Botti’ego i wielu, wielu innych wspaniałych.

Bierzemy wszystkie te wydarzenia za dobry omen.