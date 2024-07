Sonia Bohosiewicz, pojawiła się na premierze "Pod Mocnym Aniołem" w dość ciekawej stylizacji. Rozumiemy, że długie swetry są modne i mogą zastępować sukienki, czy tuniki, jednak w tym przypadku "długość" była...nieodpowiednia.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych rzeczy, które znajdziecie w szafie gwiazd

Reklama

Sonia Bohosiewicz swój look uzupełniła bardzo popularnym modelem torebki Louis Vuitton. Ta miejska torebka "Neverfull MM" na oficjalnej stronie internetowej francuksiej marki kosztuje 980 dolarów. W przeliczeniu na złotówki, jest to kwota ok. 2984 złotych. Podoba się wam?

Zobaczcie więcej zdjęć z premiery "Pod Mocnym Aniołem":