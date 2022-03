Klaudia El Dursi z "Top Model" nie ukrywa, że uwielbia modę. Na jej profilu na Instagramie możemy znaleźć dziesiątki stylizacji z drogimi dodatkami w roli głównej. Wśród nich szczególnie wyróżnia się jesienno-zimowy look, którym zachwycają się wszystkie fanki Klaudii. Zobacz także: Cętki i neony wracają! Oto 7 najważniejszych trendów, które będziemy nosić tej jesieni Klaudia El Dursi połączyła beżowy płaszcz z klasycznymi szarymi jeansami, czarnym paskiem Louis Vuitton oraz niewielką torebką na łańcuszku. Najważniejszym elementem okazały się jednak jej botki od tego samego projektanta co pasek - masywne brązowe botki na grubej podeszwie kosztują... 8 tysięcy złotych! Zobacz także: Małgosia Rozenek już je ma! Oto najmodniejsze botki na jesień do 200 złotych Główną rolę w jej stylizacji grały oczywiście botki Louis Vuitton za ok. 8000 zł! Taki sam model ma m.in. Marina. Niemal identyczny model ma również Anna Lewandowska .