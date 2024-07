Kuba Wojewódzki przez swój cięty język dał się we znaki wielu gwiazdom. Podczas gdy jedni go nie lubią i mają o nim złe zdanie, są tacy, którzy za nim wprost przepadają. Do tego grona zalicza się Małgorzata Socha, która nie ukrywa swojej sympatii do showmana. Zresztą i vice versa. Pamiętamy przecież, że Wojewódzki jako pierwszy złożył gratulacje aktorce na wieść o jej ciąży. Zobacz: "Gratulujemy!"

Małgorzata Socha w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską, dziennikarką TVN, wyznała ostatnio, że szczerze podziwia Kubę za jego grę aktorską w teatrze 6. Piętro, ponieważ uważa, że odegranie tej samej roli po raz 150 trudne jest dla profesjonalistów, a jemu doskonale się to udaje:

- Ja jestem pełna podziwu dla Kuby, ponieważ przez 3 lata grać ten sam spektakl jest trudno. My jesteśmy profesjonalistami, my jesteśmy uczeni tego, że to jest nasza praca i każdy jeden spektakl, nawet 150, musimy go zagrać tak, jak byśmy go grali po raz pierwszy, albo i lepiej. A Kuba mimo wszystko przez 3 lata miał dokładnie taką samą frajdę.

Dodała także, że wybór Wojewódzkiego do samego końca owiany był tajemnicą, ale okazał się strzałem w dziesiątkę:

- Główna rola była owiana tajemnicą i przyznam szczerze, że mój mąż tylko na to wpadł. A ja na to, że „nie, to jest niemożliwe, no gdzie, Krzysiek. Kuba Wojewódzki? Przecież on się nigdy na to nie zgodzi!”. Ja jednak uważam, że to był strzał w dziesiątkę, myślę, że taki tekst, to była wielka frajda również dla niego.

Po takich komplementach czekamy teraz na ripostę ze strony Kuby. Oby tylko nie przyszło mu na myśl, komentować występu Sochy na karoke. Zobacz: Socha masakruje polski przebój.

