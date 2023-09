Gościem Kuby Wojewódzkiego w odcinku z 22 listopada był znany aktor Paweł Domagała i "idol nastolatków" Popek z Gangu Albanii. Popek już w zwiastunie powiedział, że "nie przeczytał w życiu żadnej książki"... A co więcej działo się w programie? Na Popka w programie Kuby Wojewódzkiego czekali wszyscy jego fani. Dziennikarz zapytał wprost kontrowersyjnego artystę o to, dlaczego zdecydował się na wytatuowanie gałek ocznych. Co powiedział Popek? Mi się wydaje, że to tęsknota za Polską, [...], tak wylewałem swój żal... Z tęsknoty za krajem zacząłem ciąć mordę... - mówił Popek. Popek i jego zespól Gang Albanii biją rekordy popularności w sieci. Co Popek mówi o sławie? To jest moje 5 minut, jak tego nie wykorzystam, to się stoczę... Chyba tego nie chcemy - mówił artysta. Oglądaliście? Zobacz też: ZWIASTUN odcinka Kuby Wojewódzkiego z Popkiem! WIDEO Więcej: Ewelina Lisowska zgasiła Kubę Wojewódzkiego! Zapytał o jej byłego chłopaka, a ona... mocno mu się odgryzła! Oglądaliście odcinek z Popkiem? Popek to idol nastolatków!