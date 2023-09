Marcin Hakiel pochwalił się przygotowaniami do świąt. Tancerz podczas relacji na InstaStories pokazał, jak udekorował swój apartament i pokazał wielką choinkę. Na zdjęciu widać, że Marcin Hakiel nie zapomniał o swojej partnerce i jej córce, dla których przygotował niespodzianki. Zobaczcie sami, jak do świąt szykuje się Marcin Hakiel! Przygotowania Marcina Hakiela do świąt To z pewnością będą wyjątkowe święta dla Marcina Hakiela i Kataryny Cichopek. Kilka miesięcy temu była para oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo, a po rozstaniu gwiazda TVP i tancerz podzielili się opieką nad dziećmi. Wiadomo już, że zgodnie z ustaleniami dzieci Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela spędzą Boże Narodzenie ze swoim tatą. Teraz wszystko wskazuje na to, że Marcin Hakiel rozpoczął już przygotowania do świąt i zadbał o każdy szczegół. Podczas relacji na InstaStories tancerz pokazał, jak prezentuje się jego mieszkanie i okazuje się, że na komodzie, oprócz specjalnych świątecznych skarpet dla Helenki i Adama, pojawiły się dwie dodatkowe skarpety dla jego partnerki i jej córeczki. Zobacz także: Marcin Hakiel z ukochaną w sesji zdjęciowej. Internauci wbijają szpilę Kasi Cichopek? W apartamencie Marcina Hakiela pojawiła się również całkiem spora choinka, którą - jak informuje "Super Express" wybrał razem ze swoją córką. Tancerz pokazał również, jak razem z Helenką dekorował świąteczne pierniki. Na zdjęciu widać, że dziewczynka nie zapomniała o swojej mamie i dla niej również przygotowała ciastko z napisem "mama". Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał romantyczne zdjęcie z nową partnerką. Tak spędzają weekendy Przypominamy, że ostatnio córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela świętowała 9. urodziny i była para ponoć razem zorganizowała imprezę dla Helenki. Zobacz...