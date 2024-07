Chociaż w show-biznesie prawdziwy baby-boom to jego królową zdecydowanie jest Małgorzata Socha. Jej ciąża od początku cieszy się sporym zainteresowaniem mediów, dlatego z tej okazji z niecierpliwością wyczekiwana jest informacja o płci pierwszego dziecka aktorki. Gwiazda zapewnia, że póki co, sama jeszcze tego nie wie, ale nie ma też żadnych konkretnych oczekiwań co do tego, czy woli urodzić chłopca czy dziewczynkę. Inaczej będzie jeśli zajdzie w ciążę po raz drugi.

- To będzie moje pierwsze dziecko, więc nie jest dla mnie ważne, czy na świat przyjdzie chłopiec czy dziewczynka. Pewnie przy drugim dziecku ta kwestia nabierze dla mnie wagi. I wtedy będę bardziej zdecydowana. Na razie jeszcze nie myślę o płci dziecka i skupiam się na swoim stanie - zdradziła "Show" Małgorzata.

Tym oto sposobem Socha pochwaliła się, że w przyszłości planuje powiększenie swojej rodziny o kolejne dzieci. I słusznie.

