Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się przez... pracę? Zaskakujące doniesienia!

Jeszcze niedawno pojawiały się informacje o rozstaniu pary , a teraz mówi się o ich... zaręczynach! Czy para rzeczywiście już przygotowuje się do ślubu? Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski zaręczyli się? Kilka tygodni temu jeden z magazynów napisał, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się , ponieważ aktorka nie chciała jeszcze zdecydować się na macierzyństwo, a Mikołaj marzy o tym, żeby ponownie zostać ojcem. Pisano, że aktor zaczął szukać miłości na jednym z popularnych portali randkowych. Wtedy udało nam się skontaktować z Mikołajem, który zdementował informacje gazety. To są same bzdury! Mamy się dobrze, pozdrawiamy - Roznerski i Kalska! Teraz z kolei media obiegła informacja o zaręczynach pary. Ponoć Mikołaja do zaręczyn przekonał jego syn, Antoś, który bardzo polubił partnerkę taty. - Antoś powiedział ojcu, że chciałby, aby Ada została z nimi na zawsze. Syn namawia Mikołaja, by jak najszybciej ożenił się z Adrianą – zdradza informator "Życia na Gorąco". Wpływ na decyzję Mikołaja Roznerskiego miał również serial " M jak miłość ", w którym Mikołaj i Ada grają parę. Ich bohaterowie po wielu traumatycznych doświadczeniach w końcu znaleźli szczęście i zaręczyli się. W jednej ze scen Adriana Kalska przymierzała nawet suknię ślubną i Mikołaj oświadczył, że poprowadzi ją do ołtarza nie tylko w serialu… Oni już od kilku miesięcy są zaręczeni. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku zalegalizują swój związek - dodaje informator gazety. Jak udało nam się dowiedzieć, scena ślubu Izy i Marcina w "M jak miłość" nie została jeszcze nakręcona. Ślub w "M jak miłość" jest planowany, ale taki odcinek, że się on...