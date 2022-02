Adriana Kalska publikuje zdjęcie z Mikołajem Roznerskim, a w sieci burza. Aktor ma nową partnerkę?!

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się w połowie grudnia. Wiadomością o zakończeniu związku podzielili się dopiero na początku 2022 roku. Aktorka zabrała głos w sprawie rozstania tylko raz, podkreślając że robi to by uniknąć niepotrzebnych spekulacji. Teraz pokazała pierwsze zdjęcie po rozstaniu. Internautów poruszyło, to co zobaczyli. Zaczęli pocieszać Adrianę Kalska po rozstaniu. Aktorka zdecydowała się zabrać głos. Adriana Kalska na pierwszym zdjęciu po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim. Fani są zaniepokojeni Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski tworzyli uwielbianą przez internautów parę nie tylko w prywatnym życiu ale również w serialu "M jak miłość". Kiedy w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o rozstaniu Mikołaja Roznerskiego i Adrianny Kalskiej , w sieci zawrzało. Adrianna Kalska potwierdziła rozstanie i przyznała, że nie jest to dla niej łatwe. Nie chciała jednak więcej zabierać głosu w tej sprawie. Na jej Instagramie pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie, po tym jak ogłosiła zakończenie związku z aktorem. Fani dostrzegli w jej oczach "smutek" i "ból": - Smutne oczy 😢 - Też to zauważyłam. Jak zobaczyłam to zdjęcie pomyślałam sobie: "Jejku, jakie smutne oczka, tyle bólu w nich" 😢🥺 Zobacz także: "M jak miłość": Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się. Oto historia ich miłości Fani martwią się o Adrianę Kalską po rozstaniu. Zabrała głos Adriana Kalska zareagowała na komentarze sugerujące jej smutek po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim. Nie zgodziła się z tymi sugestiami: Ehh bez przesady 😉 One od urodzenia tak wyglądają hehe😅 Fani byli jednak nieugięci i nie dali się przekonać jej słowom: - Nie prawda zawsze te oczy się uśmiechały...