Minął już ponad tydzień od śmierci Paula Walkera. Tragiczny wypadek amerykańskiego aktora to wciąż temat numer jeden w mediach, a głos w tej sprawie zabierają kolejne znane postacie światowego show-biznesu. Jego śmierć przeżyły też niektóre polskie gwiazdy. Przypomnijmy: "Oficjalne powody jego śmierci nie sa prawdziwe"

Każda z gwiazd stara się uhonorować pamięć Paula Walkera na swój sposób. Niektórzy dodają grafiki na portale społecznościowe z kondolencjami, inni dzielą się osobistymi wspomnieniami związanymi z aktorem, a są też artyści, którzy ostatni hołd składają poprzez swoją sztukę. Na taki krok zdecydowała się Beyonce.

Podczas niedawnego koncertu w Los Angeles wokalistka zadedykowała Walkerowi występami z wielkim hitem Whitney Houston "I Will Always Love You", który połączyła ze swoim przebojem "Halo", a publiczność nie kryła swojego wzruszenia.

Tak Beyonce złożyła hołd aktorowi. Też was poruszyło to wykonanie?

